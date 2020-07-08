У мерії кажуть, що кінотеатри та театри Львова готові до виходу з карантину

У закладах культури у Львові провели обстеження стану готовності до поетапного виходу з карантину та відновлення роботи. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Обстеження інституцій культури проводилося в період 7 та 8 липня. Комісією було перевірено міські бібліотеки ЦБС для дітей та ЦБС для дорослих, народні доми, Будинок органної та камерної музики, Палац культури ім. Г. Хоткевича, ЛКП «Центр О. Довженка», ЛКП «Львівський кіноцентр», ЛКП Львівський парк культури ім.Б.Хмельницького, міські музеї та театри, приватні кінотеатри.

«Культура хоче виходити з карантину, інституції культури вже хочуть бачити відвідувачів. Під час карантину всі готувалися до послаблень: театри готували нові вистави, бібліотеки створювали свої проекти, всі впорядковувати свою діяльність. За цей час ми майже повноцінно підготували до відкриття 3 оновлених бібліотеки та перший митецький муніципальний центр. Звісно, що перш за все ми здаємо про заходи безпеки: кожна інституція обладнана дезінфекторами, масками, термометрами, всюди продумано часте провітрювання та облаштовано розмітки для дотримання дистанції», – розповіла директорка департаменту розвитку Наталія Бунда.

За результатами обстеження комісія встановила готовність керівників та колективів до відновлення роботи в умовах послаблення карантину. Зокрема усі інституції забезпечені дезінфекторами, безконтактними термометрами, масками. Окрім того заклади, які проводять театрально-видовищну та концертну діяльність, а також кіносеанси, підготували глядацькі зали для відвідувачів з врахуванням вимог 1 глядач на 5 кв. м. та дистанція 1,5 м, забезпечивши розмітку місць.

Як повідомляв Львівський портал, 7 липня міською комісією з питань ТЕБ і НС було прийнято рішення про перевірку готовності закладів дошкільної освіти, кінотеатрів, театрів, спортивних шкіл до початку роботи в період карантинних обмежень.

Нагадаємо, що 7 липня Львівщина почала поетапне послаблення карантину. В області свою роботу відновили готелі, заклади громадського харчування, спортзали і фітнес-центри. Також з 7 липня в області дозволили проводити масові релігійні заходи.

Міська комісія з питань ТЕБ і НС ухвалила аналогічне рішення щодо послаблення карантину і дозволила роботу кафе та фітнес-центрів без обмеження кількості відвідувачів.

Водночас 8 липня у Міністерстві охорони здоров’я заявили, що на Львівщині знову не можна послаблювати карантин, оскільки в області перевищений відсоток виявлення нових хворих.

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