Працівники НБУ закликають припинити тиск та шантаж Нацбанку

Команда НБУ підтримує озвучену позицію Правління Національного банку та вважає неприпустимим здійснення політичного тиску на центральний банк України у правовій та цивілізованій державі. Відповідну заяву від імені працівників НБУ поширено на офіційній сторінці Національного банку України у Facebook, але немає на офіційному сайті установи, передає кореспондент Львівського порталу.

Працівники центробанку різних щаблів та спеціалізацій – від директорів департаментів до менеджерів та спеціалістів – звернулися до громадськості, експертної та бізнес-спільноти, медіа, вищих органів влади та міжнародних організацій із заявою, про недопущення політичного тиску та шантажу Національного банку України.

«Ми повністю поділяємо позицію правління Національного банку та вважаємо непритустимим здійснення політичного тиск на центральний банк України у правовій та цивілізованій державі. Час називати речі своїми іменами. Регулярні інформаційні атаки, публічні образи та поливання брудом у публічній площині, погрози, замовні мітинги під стінами національного банку та блокування будинків його працівників «це не заклик до фахової дискусії» – це цькування та шантаж, який має припинитися», – йдеться у заяві.

Після відставки Голови Національного банку Якова Смолія НБУ продовжує працювати для збереження макрофінансової стабільності та інституційної спроможності. Проте продовження тиску на незалежну інституцію може зруйнувати все, що будувалося упродовж шести років після повалення режиму Януковича.

«Ефективна робота можлива за непорушності таких «червоних ліній»:

Монетарна політика та регулювання фінансового сектору мають й надалі базуватися на неупередженому професійному аналізі та фактажі. Наша політика не буде відображенням побажань окремих груп інтересів, тієї чи іншої політичної сили та олігархів. Ухвалення ключових рішень мають і надалі бути відображенням спільної думки усієї команди. Національний банк – команда однодумців і всі наші рішення приймаються колегіально. Ми проти керування Національним банком у ручному режимі. Україна має залишитися відданою виконанню зобов’язань перед міжнародними партнерами. Національний банк є одним з чотирьох підписантів Меморандуму про економічну та фінансову політику з МВФ. Для нас взяті зобов’язання – не пустий звук», – йдеться у заяві.

Команда НБУ вимагає припинити політичний тиск не на словах, а діях.

«Очікуємо реакції на неетичну поведінку деяких народних депутатів, які прийшли у Верховну Раду захищати інтереси не народу України, з окремих олігархів. Депутатів, які систематично спотворюють та дискредитують нашу роботу. Їхня, мета – припинення співпраці України з міжнародними партнерами…

Ми готові до конструктивної взаємодії та комунікації на умовах професійності та прозорості, але ми проти слідчих комісій які створюються «за замовленням» та використовуються, як примітивний інструмент для розправи з «непокірними»…

Закликаємо дати нам змогу виконувати свою роботу… Ми залишаємося вірними нашим п’яти основним цінностям: патріотизму, професійності, прозорості, порядності та партнерства», – наголошують у команді НБУ.

Раніше Львівський портал повідомляв, що очільник правління Національного банку Яків Смолій звільнився через політичний тиск на вимогу Зеленського.

3 липня Верховна Рада офіційно звільнила Якова Смолія з посади голови правління Нацбанку.

Відставка Смолія вже коштувала Україні близько 1,75 мільярда доларів — угоду з розміщення облігацій на цю суму напередодні скасували у Мінфіні.

Що думають відомі політики та експертів про відставку посадовця, якого вважають одним із найуспішніших в економічному секторі України, читайте за посиланням тут.