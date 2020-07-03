Рада звільнила Смолія з посади голови Нацбанку

Верховна Рада під час позачергового засідання у п’ятницю, 3 липня, проголосувала за відставку очільника Національного банку України Якова Смолія. Про це пише УП.

Депутати 286 голосами підтримали проєкт постанови про звільнення Смолія, який раніше подав в Раду президент Володимир Зеленський.

Виступаючи в парламенті, голова Національного банку заявив, що його прохання про відставку є протестом проти політичних тисків на НБУ та є «червоною лінією».

Нагадаємо, 1 липня голова Національного банку України Яків Смолій подав на ім’я президента Володимира Зеленського заяву про відставку через «систематичний політичний тиск».

В Офісі президента відреагували на звільнення Смолія. Там повідомили, що будь-які дискусії щодо діяльності Нацбанку мають бути позбавлені політичного забарвлення, адже це «може мати негативний вплив на інституційну спроможність і незалежність Національного банку України».

Ще навесні цього року Смолій заявляв про те, що має намір залишатися на посаді голови до кінця своєї каденції – до 2025 року.

Також нещодавно Львівський портал зібрав думки відомих політиків та експертів про відставку Якова Смолія, якого вважають одним із найуспішніших в економічному секторі України.

Зазначимо, що 59-річний Яків Смолій очолив НБУ у березні 2018 року, коли Верховна Рада підтримала звільнення Гонтаревої з посади голови Нацбанку.

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