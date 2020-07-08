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У Львові майже 12% протестованих мають антитіла до COVID-19

Ольга Денисяка

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У Львові протестувати на антитіла до коронавірусу 11019 медичних працівників і пацієнтів. Позитивний результат виявили у 1312 із них. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської мерії.

 

Керівник управління охорони здоров’я ЛМР Володимир Зуб розповів, що загалом протестували 11019 осіб. З них 6413 – медичні працівники, 1535 – пацієнти, 3071 – контактні особи (тобто ті, які контактували з хворими).

Позитивний ІФА-тест був у 1312 осіб, з яких у 485 – виявили імуноглобуліни М, що може свідчити про гостру фазу захворювання, а в решти – імуноглобуліни G, що може свідчити про перенесене захворювання. В усіх, у кого виявили імуноглобуліни М, обов’язково відбирають ПЛР-аналізи.

Як повідомляв Львівський портал, ІФА-тести у Львові почали робити із 25 травня у лікарні швидкої медичної допомоги. Цей аналіз визначає, чи є в організмі людини антитіла до коронавірусу.

Першими таке тестування безкоштовно пройдуть медики лікарень, потім – працівники комунальних підприємств, правоохоронці. Втім здати аналіз ІФА зможуть й всі охочі львів’яни, але вже на платній основі. Детальніше про те, скільки чекати на результати тесту, і скільки він коштуватиме, читайте за цим посиланням.

Додамо, що у Львові діє діє безкоштовна гаряча лінія «Стоп-коронавірус». Аби отримати безоплатну фахову консультацію медиків, потрібно зателефонувати за номером: 0 800 208 868. Гарячу лінію створили з ініціативи львів’янина Ігоря Васюника.

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