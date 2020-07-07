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У посилках з одягом львівські митники виявили контрабанду техніки

Наталя Дуляба

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Львівські митники виявили чергову контрабанду: у посилках, надісланих із Польщі, замість вживаного одягу містилось 38 одиниць різної техніки. Про це Львівському порталу повідомили у Галицькій митниці Держмитслужби.

 

Чергову контрабанду на Львівщині виявили у посилках. Так, у трьох різних поштових відправленнях із Польщі замість вживаного одягу митники знайшли незадекларовану техніку вартістю майже 200 000 грн.

«Під час митного контролю під задекларованим вживаним одягом працівники Галицької митниці знайшли новенькі ноутбуки, планшети, телефони, а також дві кавомашини – загалом 38 одиниць. Товар мав надійти приватним особам, мешканцям Львова», – йдеться у повідомленні.

За цими фактами складено протоколи про порушення митних правил за ст. 472 Митного кодексу України. Всю техніку вилучили, а справу скерують до суду.

Зазначимо, що лише за три місяці 2020 року на Львівщині затримали контрабанди на 76 млн грн.

Раніше Львівський портал писав про товари-улюбленці львівських контрабандистів 2019 року. Детальніше про це читайте за посиланням.

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Фото: Галицька митниця

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