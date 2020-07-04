Зеленський отримав три списки з кандидатами на посаду голови Нацбанку

Президент України Володимир Зеленський отримав три списки із запропонованими кандидатами на посаду голови Національного банку України від представників банківського сектору. Кандидатів перевіряють через правоохоронні органи. Про це Зеленський заявив сьогодні, 4 липня, передає УНН.

«Питання щодо кандидатури на голову Національного банку України. Я зробив три великі дискусійні зустрічі в рамках професійного діалогу. Я зустрівся із всіма головами державних банків України, хотів відних отримати й кандидатуру, і їх особисте враження через цю ситуацію. Всі достатньо спокійно сприймають звільнення голови Національного банку України, всі не бачать якихсь ризиків»,– сказав Зеленський.

Також Зеленський повідомив, що зустрівся із всіма заступниками діючого складу НБУ, від яких також отримав рекомендації.

«І також зустрівся з майже усіма представниками комерційних банків України. Всі три списки, які мені запропонували, ці три окремі „столи“ банківської галузі, сектору ми вивчаємо, вивчаємо і через правоохоронні органи, щоб знати що це за люди, які у них статки, який професійний рівень», – розповів Зеленський.

Нагадаємо, Верховна Рада під час позачергового засідання у п’ятницю, 3 липня, проголосувала за відставку очільника Національного банку України Якова Смолія.

1 липня голова Національного банку України Яків Смолій подав на ім’я президента Володимира Зеленського заяву про відставку через «систематичний політичний тиск».

В Офісі президента відреагували на звільнення Смолія. Там повідомили, що будь-які дискусії щодо діяльності Нацбанку мають бути позбавлені політичного забарвлення, адже це «може мати негативний вплив на інституційну спроможність і незалежність Національного банку України».

Ще навесні цього року Смолій заявляв про те, що має намір залишатися на посаді голови до кінця своєї каденції – до 2025 року.

Також нещодавно Львівський портал зібрав думки відомих політиків та експертів про відставку Якова Смолія, якого вважають одним із найуспішніших в економічному секторі України.

Зазначимо, що 59-річний Яків Смолій очолив НБУ у березні 2018 року, коли Верховна Рада підтримала звільнення Гонтаревої з посади голови Нацбанку.

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