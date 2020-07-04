ОСТАННІ НОВИНИ

В уряді розповіли, як у домашніх умовах «утилізувати» медичні маски

Ольга Денисяка

|

У Міністерстві міністр захисту довкілля та природних ресурсів надали рекомендації щодо поводження з відходами засобів індивідуального захисту в умовах пандемії. Про це під час брифінгу 4 липня розповів очільник відомства Роман Абрамовський, передає hromadske.

 

За його словами, відходи засобів індивідуального захисту, використані у медзакладах, проходять утилізацію на спеціалізованих підприємствах, які контролює уряд. Такі відходи утилізують за спеціальною програмою і, як наголошує Абрамовський, надалі не становлять загрози для громадян.

Щодо відходів у домашніх господарствах, уряд вивчив європейський досвід та вирішив адміністративно не регулювати це питання, а лише надати рекомендації.

«Ми рекомендуємо відходи масок і рукавичок складати в пакет, щільно його зав’язувати й витримати в домашніх умовах приблизно 72 години. Це європейський досвід, який себе зарекомендував, а будь-які адміністративні заходи не дали результатів», –  зазначив міністр.

Також міністерство рекомендує, за можливості, використовувати багаторазові захисні маски.

Як повідомляв Львівський портал, Кабінет міністрів пропонує штрафи за відсутність захисної маски у публічних місцях для громадян у 170-255 гривень, а для власників закладів, у яких порушують правила карантину, – 3400-5100 гривень.

Додамо, що колишній міністр охорони здоров’я України Уляна Супрун розповідала про ефективність носіння маски у боротьбі із поширенням коронавірусу і те чому ніс – є воротами для вірусу SARS-CoV-2. Детальніше читайте за цим посиланням.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Реклама партнерів

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Голова Нацбанку йде з посади через «політичний тиск». Думки експертів
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Голова Нацбанку йде з посади через «політичний тиск». Думки експертів

Найкращий банкір Центральної та Східної Європи 2019 року – саме такі звання здобув голова Національного банку України Як...

10 найцікавіших фактів про 120-ий ювілейний театральний сезон Львівської опери
Стефанія ОЛІЙНИК для Львівського порталу
10 найцікавіших фактів про 120-ий ювілейний театральний сезон Львівської опери

Розпочався на червоній доріжці, а завершився онлайн: хоч сезон 2019/2020 Львівська національна опера, як і всі театри Ук...

Претенденти на голову Городоцької ОТГ
Омелян ШЕВЧУК
Претенденти на голову Городоцької ОТГ

До місцевих виборів в Україні, що мають відбутися 25 жовтня, залишається менше п’яти місяців. Офіційний старт виборчих п...

Професор Борис Кузьмінов: «Час на об’єктивний аналіз ситуації із СOVID-19 на Львівщині»
Юрій КМІТЬ для Львівського порталу
Професор Борис Кузьмінов: «Час на об’єктивний аналіз ситуації із СOVID-19 на Львівщині»

Нещодавно у Львові  запрацював сучасний медичний лабораторний центр НДІ епідеміології та гігієни ЛНМУ ім. Данила Галицьк...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...