В уряді розповіли, як у домашніх умовах «утилізувати» медичні маски

У Міністерстві міністр захисту довкілля та природних ресурсів надали рекомендації щодо поводження з відходами засобів індивідуального захисту в умовах пандемії. Про це під час брифінгу 4 липня розповів очільник відомства Роман Абрамовський, передає hromadske.

За його словами, відходи засобів індивідуального захисту, використані у медзакладах, проходять утилізацію на спеціалізованих підприємствах, які контролює уряд. Такі відходи утилізують за спеціальною програмою і, як наголошує Абрамовський, надалі не становлять загрози для громадян.

Щодо відходів у домашніх господарствах, уряд вивчив європейський досвід та вирішив адміністративно не регулювати це питання, а лише надати рекомендації.

«Ми рекомендуємо відходи масок і рукавичок складати в пакет, щільно його зав’язувати й витримати в домашніх умовах приблизно 72 години. Це європейський досвід, який себе зарекомендував, а будь-які адміністративні заходи не дали результатів», – зазначив міністр.

Також міністерство рекомендує, за можливості, використовувати багаторазові захисні маски.

Як повідомляв Львівський портал, Кабінет міністрів пропонує штрафи за відсутність захисної маски у публічних місцях для громадян у 170-255 гривень, а для власників закладів, у яких порушують правила карантину, – 3400-5100 гривень.

Додамо, що колишній міністр охорони здоров’я України Уляна Супрун розповідала про ефективність носіння маски у боротьбі із поширенням коронавірусу і те чому ніс – є воротами для вірусу SARS-CoV-2. Детальніше читайте за цим посиланням.

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