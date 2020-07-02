Уляна Супрун: «Носіння маски точно не захищає, якщо виставити зверху носа»

Колишній міністр охорони здоров’я України про ефективність носіння маски у боротьбі із поширенням коронавірусу і те чому ніс – є воротами для вірусу SARS-CoV-2:

«Тепер за відсутності масок в громадських будівлях і транспорті українців штрафуватимуть. Як на мене, неправильне використання маски – набагато гірше за її відсутність. Люди думають, що захищені, і ігнорують решту заходів безпеки. А носіння маски, як відомо, працює лише в комплексі з чистими руками та фізичною дистанцією. І точно не захищає, якщо виставити зверху носа. Маска – це не амулет і не оберіг. Нею потрібно користуватися правильно. Не штрафи навчають людей цьому, а правильна комунікація.

Ніс – ворота для вірусу SARS-CoV-2.

Ще наприкінці квітня вчені оголосили результати дослідження — шукали шляхи, якими вірус найбільше «полюбляє» потрапляти до нас в організм. Дослідники вивчали зразки з легенів, носа, очей, кишківника, серця, нирок та печінки.

Вчені шукали слизові оболонки, що б містили найбільше з двох специфічних протеїнів ACE2 та TMPRSS2, які використовує вірус для проникнення. Найбільша концентрація цих двох протеїнів була саме в носі. А саме — келихоподібних та війкових клітин, які виробляють слиз.

На думку вчених, цей факт і робить ніс вірогідним шляхом для початкового інфікування збудником COVID-19.

Ніс наразі є одним із найбільш небезпечних та водночас вразливих частин тіла. Коли ми перебуваємо в місцях скупчення людей і там, звісно ж, дихаємо — завжди є ймовірність заразитися або ж інфікувати іншу людину вірусом SARS-CoV-2.

З носа або зіва (задній, звужений відділ ротової порожнини, через який вона сполучається з глоткою) лікар бере зразки матеріалу для проведення ПЛР тестування для виявлення вірусу в організмі. І це, до слова, не дуже приємна процедура.

Тому навіть складно бачити, як люди спускають маски нижче носа, думаючи, що все ще захищені. Бо це прямий шлях до зараження новим вірусом. Та й взагалі лишає носіння маски будь-якого сенсу. Ви ж не будете виставляти кінчик носа зі скафандра у відкритому космосі. З маскою так само. Вона працює — лише, коли вдягнена правильно, до того ж, чистими руками.

Збудник COVID-19 поширюється від людини до людини разом із краплями, які виділяються, коли хтось інфікований кашляє, чхає або розмовляє. Маска забезпечує бар’єрний захист між інфікованими та незараженими людьми. Але все це спрацює за умови, що маска була одягнена та знята правильно. Якщо ніс відкритий – захист не спрацює.

Важливо пам’ятати, що науковці досі не мають всіх відповідей щодо розповсюдження вірусу. Однак, якщо ми розумно використовуватимемо вже відомі дослідження, то забезпечимо найкращий захист собі та людям навколо.

Кілька нагадувань про те, як розповсюджується вірус та що допомагає захиститися:

– Мийте руки принаймні 30 секунд з милом та водою, користуйтеся антисептиками, дезінфікуйте поверхні, з якими часто взаємодієте.

– Є ймовірність, що новий вірус може затримуватися на фруктах і овочах, яких торкалася інфікована людина. Проте, невідомо, чи можна таким чином захворіти на COVID-19. Найкраще, що ви можете зробити — ретельно мити всі фрукти та овочі перед вживанням в їжу, запускаючи їх під воду. Мило використовувати не треба. Не забувайте прати або дезінфікувати всі сумки багаторазового використання, якими ви користуєтеся для покупок.

– Вірус SARS-CoV-2 не виявлено у питній воді. У очисних спорудах є процеси фільтрації та дезінфекції води, перш ніж вона потрапить у ваш будинок.

– Вірус переважно поширюється від людини до людини. Науковці не вважають тварин суттєвим джерелом розповсюдження інфекції, однак ця область досліджень ще триває. Тож поводьтеся з вашими улюбленцями, як із людьми — мийте їм лапки та тримайте дистанцію в 1,5 метри від інших людей.

– Немає доказів, що вірус поширюють укуси комарів чи кліщів.

– Немає доказів того, що вірус поширюється через басейни чи гарячі ванни. Та все ж, намагайтеся дотримуватися фізичної дистанції між вами та людьми, коли знаходитеся у громадському басейні. Не одягайте маску у воді, адже мокра маска утруднює дихання.

– На вулиці маска не потрібна, якщо ви дотримуєтеся фізичної дистанції в 1,5-2 метри. Але вдягніть її, якщо маєте симптоми застуди.

Коли носите маску — робіть це правильно. Не треба панікувати й не треба забивати на вірус. Ми зараз в ситуації, коли найкраще рішення — просто дотримуватися правил, які сформували світові спільноти фахівців на основі серйозних досліджень».