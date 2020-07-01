Зеленський задоволений рівнем догляду за хворими на COVID-19 та захистом медиків

Президент України Володимир задоволений рівнем догляду за хворими на коронавірус та захистом медичних працівників. Про це він сказав на традиційній селекторній нараді щодо запобігання поширенню коронавірусу, передає пресслужба Офісу президента.

Як інформують в ОП, показник захворюваності на COVID-19 в Україні зріс і нині становить 58 осіб на 100 тисяч населення. Однак задіяння апаратів ШВЛ досить низьке – всього 6,5%.

Разом з тим, президента позитивно оцінив рівень догляду за хворими та захисту медиків.

«У нас доволі непоганий догляд за хворими. Адже й рівень задіяння ШВЛів, і рівень смертності досить низький. Ми також стали краще захищати медичних працівників. Якщо в середині квітня серед захворілих медики становили п’яту частину, то зараз їх 9,5%. Будь-який хворий має отримати всю необхідну допомогу, але медиків треба захищати найбільше, адже вони – на передовій», – сказав Володимир Зеленський.

Водночас уряд готується до другої хвилі епідемії.

В Україні станом на 1 липня лабораторно підтверджено 44 998 випадків коронавірусної інфекції. За останню добу виявили 664 нових хворих.

Як повідомляв Львівський портал, станом на середину червня на Львівщині коронавірус підхопили 535 медичних працівників.

Зазначимо, що Львівщина вже десять днів поспіль є лідером в Україні за кількістю хворих на коронавірус. Також завантаженість лікарень на Львівщині зросла до 44%.COVID-19 підхопили вже 5435 мешканців області, за останню добу виявили 143 нових хворих.