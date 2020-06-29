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Відпочинок на пляжі під час COVID-19: правила безпеки

Наталя Дуляба

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Пандемія коронавірус внесла свої корективи у відпочинок біля моря. Пляжі зараз не є закритими, однак українців закликають дотримуватися низки правил. Про це Львівському порталу повідомили у Центрі громадського здоров’я.

 

Перебуваючи на пляжі, зберігайте 1,5 м дистанції від інших людей. Лежаки, шезлонги та інші об’єкти, на яких можна сидіти та або лежати, також мають бути розміщені на відстані не менше метра.

Якщо все-таки немає можливості дотримуватись дистанції, то варто одягнути маску (окрім перебування у воді), надягаючи її так, щоб були закриті ніс та рот.

Не забувайте про часте миття рук перед вживанням їжі, після відвідування туалету, коли відчуваєте, що вони забруднилися. Якщо немає можливості помити руки, їх слід обробити спиртовмісним антисептиком.

Не відвідуйте ті місця відпочинку, де немає доступу до туалетної кімнати із проточною водою, рідким милом та одноразовими рушниками. Дотримання особистої гігієни є дуже важливим задля уникнення інфікування не лише коронавірусом, а й іншими видами вірусів і бактерій.

Дотримуйтесь етикету кашлю: чхати та кашляти потрібно в лікоть або в одноразову паперову хустинку,яку слід одразу викинути та помити після цього руки.

Уважно ставтеся до того, куди викидаєте використані засоби індивідуального захисту. На їхніх поверхнях залишаються мікроорганізми, що виділяються з повітрям, яке видихнула людина. Такі засоби можуть бути небезпечними для інших людей, а також забруднювати навколишнє середовище;

Не обмінюйтесь речами з іншими людьми: рушниками, захисними окулярами, іграшками тощо.

Відмовитись від відвідування пляжів рекомендують людям віком 60+, тим, хто у групі ризику, а також тим, у кого є ознаки ГРВІ або пройшло менше 14 днів із моменту контакту із випадком підтвердженого захворювання на COVID-19.

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Нагадаємо, нещодавно МОЗ дозволило українцям перебувати на пляжі без масок, але за умови дотримання 1,5 м дистанції.

Станом на 29 червня на Львівщині коронавірус підхопили 5292 мешканці. За останню добу виявили 115 нових хворих. Львівщина – лідер в Україні за кількістю хворих на COVID-19. Також в області перевищений середній показник летальності від COVID-19.

Незважаючи на невтішну ситуацію із захворюваністю, у Львівській ОДА запевняють, що медзаклади заповнені лише на 30% і проблем з госпіталізацією пацієнтів немає. Водночас станом на середину червня в обласній інфекційній лікарні вже практично не було вільних місць.

Заступник директора обласної інфекційної лікарні розповідав Львівському порталу про те, що у медзакладі побільшало госпіталізованих хворих у важкому стані. Через лікування займає близько місяця, а в реанімації – цілих три. Також медик зауважував, що коронавірус суттєво змінився, і тепер пневмонія може розвинутись за лічені дні і навіть безсимптомно.

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