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Під час карантину люди влаштували масове купання у джерелі біля Раковця

Наталя Дуляба

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У неділю, 28 червня, у розпал карантину близько сотні людей біля Раковця влаштували масове купання у джерелі, яке вважають цілющим. Відповідне відео у Facebook розмістив львів’янин Віктор Католик.

На відео видно, як близько сотні людей купаються у джерелі, яке вважають цілющим. У крижаній воді джерела, що поруч із Раковцем, нібито потрібно пройти 12 кіл для того, аби оздоровитися.

На відео зафіксовано, як люди ходять колами і навіть вмивають обличчя водою із джерела. При цьому ніхто не дотримується соціальної дистанції і не має масок.

«Треба поїхати на святе джерело, помочити ноги, щоб коронавірус нас стороною обходив. Якби хто питав, це Раковець сьогодні (28 червня, – ред)», – підписав відео Віктор Католик.

Зазначимо, що на Львівщині під час карантину заборонені масові зібрання більше ніж 10 осіб. Заборона стосується в тому числі й розважальних, культурних та релігійних заходів. За порушення правил карантину передбачений штраф розміром 17 000 грн.

Нагадаємо, станом на 29 червня на Львівщині коронавірус підхопили 5292 мешканці. За останню добу виявили 115 нових хворих. Львівщина – лідер в Україні за кількістю хворих на COVID-19. Також в області перевищений середній показник летальності від COVID-19.

Незважаючи на невтішну ситуацію із захворюваністю, у Львівській ОДА запевняють, що медзаклади заповнені лише на 30% і проблем з госпіталізацією пацієнтів немає. Водночас станом на середину червня в обласній інфекційній лікарні вже практично не було вільних місць.

Заступник директора обласної інфекційної лікарні розповідав Львівському порталу про те, що у медзакладі побільшало госпіталізованих хворих у важкому стані. Через лікування займає близько місяця, а в реанімації – цілих три. Також медик зауважував, що коронавірус суттєво змінився, і тепер пневмонія може розвинутись за лічені дні і навіть безсимптомно.

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