До послаблення карантину не готові 12 областей

Міністерство охорони здоров’я оприлюднило оновлені епідеміологічні показники кожної області й Києва станом на 29 червня. Відповідно до них, до послаблення карантину не готові Київ та ще 12 областей, пише Громадське.

Зокрема, наразі Закарпатська область перевищує норму за показником завантаженості ліжок (70,7% за допустимого значення не більше 50%).

Водночас Київ, а також Хмельницька, Одеська й Київська області лідирують за динамікою зростання захворюваності на коронавірусну хворобу.

У Волинській, Рівненській, Івано-Франківській, Харківській та Львівській областях вищим за норму є відсоток виявлених нових випадків. А на Донеччині, Луганщині та Чернігівщині населення недостатньо охоплене тестуванням.

Таким чином, до наступного етапу послаблення карантину за епідеміологічними показниками МОЗ готові Вінницька, Дніпропетровська, Житомирська, Запорізька, Кіровоградська, Полтавська, Сумська, Тернопільська, Херсонська, Черкаська й Чернівецька, Миколаївська області.

Нагадаємо, карантин тепер посилюватимуть у регіонах, де:

завантаженість ліжок в закладах охорони здоров’я складає понад 50%;

середня кількість ПЛР-досліджень та ІФА-тестів менше, ніж 24 на 100 тис. населення протягом тижня;

коефіцієнт виявлення випадків коронавірусу понад 11%;

показник динаміки зростання випадків COVID-19 понад 10%.

Напередодні, 27 червня, міністр охорони здоров’я Максим Степанов повідомив, що головні санітарні лікарі 13 областей будуть звертатися до комісій з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій щодо посилення карантинних заходів на цих територіях. Це пов’язано з перевищенням низки критеріїв щодо розповсюдження коронавірусу.

Нагадаємо, на Львівщині коронавірус підхопили 5292 мешканці. За останню добу виявили 115 нових хворих. Львівщина – лідер в Україні за кількістю хворих на COVID-19. Також в області перевищений середній показник летальності від COVID-19.

Незважаючи на невтішну ситуацію із захворюваністю, у Львівській ОДА запевняють, що медзаклади заповнені лише на 30% і проблем з госпіталізацією пацієнтів немає. Водночас станом на середину червня в обласній інфекційній лікарні вже практично не було вільних місць.

Заступник директора обласної інфекційної лікарні розповідав Львівському порталу про те, що у медзакладі побільшало госпіталізованих хворих у важкому стані. Через лікування займає близько місяця, а в реанімації – цілих три. Також медик зауважував, що коронавірус суттєво змінився, і тепер пневмонія може розвинутись за лічені дні і навіть безсимптомно.