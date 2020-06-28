У МОЗ пояснили, чому в Європі знизилася кількість хворих на COVID-19, а в Україні – ні

Після пом’якшення карантину кількість хворих коронавірус в Україні зросла, у порівнянні з іншими європейськими країнами, через недотримання правил. Про це під час брифінгу 28 червня повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

«У більшості європейських країн, окрім аналогічного до запровадженого в Україні пом’якшення карантину, здійснюється суворе дотримання встановлених епідеміологічних правил – саме тому в Європі кількість нових хворих знизилась. В Україні ж через недотримання та нехтування карантинних правил безпеки кількість хворих на COVID-19 різко підвищилась та сягає пікових значень саме після запровадження адаптивного карантину», – цитує Степанова пресслужба МОЗ.

Він зазначив, що МОЗ звернулося до контролюючих органів з проханням про посилення контролю над дотриманням епідеміологічних правил безпеки.

Нагадаємо, в Україні коронавірус виявили у 42 982 людей, з них у 917 – за останню добу. В уряді заявляли, що в Україні почалась друга хвиля COVID-19.

Станом на 28 червня на Львівщині лабораторно підтвердили 5177 випадків коронавірусної інфекції. За останню добу виявили 173 нових хворих. Як відомо, Львівщина – лідер по Україні за кількістю хворих на коронавірусну інфекцію. Головний санітарний лікар Віктор Ляшко пояснив, що суттєве збільшення кількості заражень COVID-19 у Львівській області спричинене усуванням черги протестованих.

Додамо, що у Львові діє безкоштовна гаряча лінія «Стоп-коронавірус». Аби отримати безоплатну фахову консультацію медиків, потрібно зателефонувати за номером: 0 800 208 868. Гарячу лінію створили з ініціативи львів’янина Ігоря Васюника.