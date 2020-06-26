ОСТАННІ НОВИНИ

Частину абітурієнтів не пустили на ЗНО через підвищену температуру

Ольга Денисяка

|

У перший день проведення зовнішнього незалежного оцінювання на тест із математики до пунктів тестування не були допущені 83 учасники, з них 30 – через виявлення ознак гострих респіраторних захворювань. Про це Львівському порталу повідомили в Українському центрі оцінювання якості освіти.

 

В УЦОЯО зазначили, що учасники зовнішнього незалежного оцінювання, які не змогли взяти участь в основній сесії тестування з математики через причини, які від них не залежали, можуть зареєструватися для участі у додатковій сесії.

«Для цього необхідно упродовж 5 робочих днів (з урахуванням дня проведення тестування) подати до регіонального центру, у якому проходили реєстрацію, документ, що підтверджує причину неучасті в основній сесії, та відповідну заяву», – повідомили у відомстві.

У Центрі зазначили, що участь в тестуванні з математики взяли 152 180 осіб (або 81,79% від загальної кількості зареєстрованих).

Як повідомляв Львівський портал, у Львові 1645 вчителів, яких мали залучити до ЗНО, пройшли ІФА-тестування. Із них – 32 не допустили до проведення оцінювання через коронавірус.

Детальніше про те, як  цьогоріч проходитиме ЗНО, читайте у нашому матеріалі: «Тестування під час пандемії. Як цьогоріч абітурієнти на Львівщині складатимуть ЗНО».

Реклама партнерів

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Професор Борис Кузьмінов: «Час на об’єктивний аналіз ситуації із СOVID-19 на Львівщині»
Юрій КМІТЬ для Львівського порталу
Професор Борис Кузьмінов: «Час на об’єктивний аналіз ситуації із СOVID-19 на Львівщині»

Нещодавно у Львові  запрацював сучасний медичний лабораторний центр НДІ епідеміології та гігієни ЛНМУ ім. Данила Галицьк...

Аеропорт «Львів» відновив роботу. Куди можна полетіти
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Аеропорт «Львів» відновив роботу. Куди можна полетіти

Міжнародний аеропорт «Львів» імені Данила Галицького з п’ятниці, 19 червня, відновив прийом пасажирських авіарейсів, що ...

Світ балету навиворіт
Соломія ГОЛОВІНА
Світ балету навиворіт

Витончені лінії силуетів, плавні рухи балерин і їхня невагомість завжди заворожують, викликають захоплення. Але за всією...

Здорове харчування у Львові: як обрати якісні продукти, не витрачаючи зайвих грошей
Анастасія ПИЖ
Здорове харчування у Львові: як обрати якісні продукти, не витрачаючи зайвих грошей

Якість і безпека для львів’ян є головними критеріями під час вибору продуктів. При цьому не надто важливо, товари якої ц...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...