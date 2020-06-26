Частину абітурієнтів не пустили на ЗНО через підвищену температуру

У перший день проведення зовнішнього незалежного оцінювання на тест із математики до пунктів тестування не були допущені 83 учасники, з них 30 – через виявлення ознак гострих респіраторних захворювань. Про це Львівському порталу повідомили в Українському центрі оцінювання якості освіти.

В УЦОЯО зазначили, що учасники зовнішнього незалежного оцінювання, які не змогли взяти участь в основній сесії тестування з математики через причини, які від них не залежали, можуть зареєструватися для участі у додатковій сесії.

«Для цього необхідно упродовж 5 робочих днів (з урахуванням дня проведення тестування) подати до регіонального центру, у якому проходили реєстрацію, документ, що підтверджує причину неучасті в основній сесії, та відповідну заяву», – повідомили у відомстві.

У Центрі зазначили, що участь в тестуванні з математики взяли 152 180 осіб (або 81,79% від загальної кількості зареєстрованих).

Як повідомляв Львівський портал, у Львові 1645 вчителів, яких мали залучити до ЗНО, пройшли ІФА-тестування. Із них – 32 не допустили до проведення оцінювання через коронавірус.

Детальніше про те, як цьогоріч проходитиме ЗНО, читайте у нашому матеріалі: «Тестування під час пандемії. Як цьогоріч абітурієнти на Львівщині складатимуть ЗНО».