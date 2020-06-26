29 червня у Львові відкриють мурал, присвячений Василю Сліпаку

У понеділок, 29 червня, на вулиці Дорошенка, 9 відкриють мурал, присвячений всесвітньо відомому українському оперному співаку, солісту Паризької національної опери, волонтеру, учаснику Революції Гідності та бойових дій на Сході України Василю Сліпаку. Саме у цей день 4 роки тому Герой загинув на війні. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

На муралі Василя Сліпака зображено двобічно, наче пазл: як Героя після того, як він пішов на війну, і як високомистецьку особистість, оперного співака, у якого не тільки гвинтівка, але й мистецтво були за зброю.

Над муралом працювала група талановитих художників: Святослав Владика, Максим Шиманський, Анастасія Руднєва, Валентин Гричишов, Наталія Пальчинська, Микола Куцик, Ольга Дмитрук, Глафіра Щербак та група «Sacred Universe». Мурал має назву «Наш Сліпак – вічний міф», і це не випадково, адже на війні у нього був позивний «Міф».

Під час урочистого відкриття муралу відбудеться виступ Львівської державної академічної чоловічої хорової капели «Дударик», вихованцем якої був Василь Сліпак.

Нагадаємо, у Львові, у будинках, де жили чи творили відомі діячі, намалюють мурали. Один із перших, мурал, присвячений Борису Возницькому, зробили у травні на вул. Симоненка.

Також з нагоди Дня медика на фасаді лікарні швидкої допомоги, що у Львові на вул. Миколайчука, намалювали мурал, аби подякувати медикам за їхню самовіддану працю.