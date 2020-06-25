ОСТАННІ НОВИНИ

Суд відпустив Омеляна під особисте зобов’язання

Андрій Котенський

|

Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід екс-міністру інфраструктури Володимиру Омеляну у вигляді особистого зобов’язання. Таке рішення суд ухвалив на засіданні 25 червня, передає Громадське.

 

Так, на Омеляна поклали низку обов’язків, зокрема він має з’являтися на вимогу слідчого, прокурора або суду, повідомляти про зміну місця проживання, утриматись від спілкування зі свідками, спеціалістами, експертами у справі. Також Омелян має здати закордонні паспорти. Обов’язки діють до 19 серпня.

Нагадаємо, 19 червня, детективи Національного бюро повідомили про підозру колишньому міністру інфраструктури Володимиру Омеляну у вчиненні незаконних дій, через які державний бюджет недоотримав 30,5 млн грн.

Співробітники Державного бюро розслідувань 12 червня о 06.30 ранку прийшли із обшуком до колишнього міністра інфраструктури України Володимира Омеляна.

Як раніше повідомляв Львівський порталНАБУ вручило підозру міністру інфраструктури Володимиру Омеляну у незаконному збагаченні та недекларуванні.

Сам Омелян пов’язує своє затримання із справою Мартиненка і передвиборчим процесом.

Спеціалізована антикорупційна прокуратура просила суд призначити Омеляну заставу в 5 мільйонів гривень. Однак суд відпустив міністра на поруки.

Реклама партнерів

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Професор Борис Кузьмінов: «Час на об’єктивний аналіз ситуації із СOVID-19 на Львівщині»
Юрій КМІТЬ для Львівського порталу
Професор Борис Кузьмінов: «Час на об’єктивний аналіз ситуації із СOVID-19 на Львівщині»

Нещодавно у Львові  запрацював сучасний медичний лабораторний центр НДІ епідеміології та гігієни ЛНМУ ім. Данила Галицьк...

Аеропорт «Львів» відновив роботу. Куди можна полетіти
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Аеропорт «Львів» відновив роботу. Куди можна полетіти

Міжнародний аеропорт «Львів» імені Данила Галицького з п’ятниці, 19 червня, відновив прийом пасажирських авіарейсів, що ...

Світ балету навиворіт
Соломія ГОЛОВІНА
Світ балету навиворіт

Витончені лінії силуетів, плавні рухи балерин і їхня невагомість завжди заворожують, викликають захоплення. Але за всією...

Здорове харчування у Львові: як обрати якісні продукти, не витрачаючи зайвих грошей
Анастасія ПИЖ
Здорове харчування у Львові: як обрати якісні продукти, не витрачаючи зайвих грошей

Якість і безпека для львів’ян є головними критеріями під час вибору продуктів. При цьому не надто важливо, товари якої ц...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...