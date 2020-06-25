Суд відпустив Омеляна під особисте зобов’язання

Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід екс-міністру інфраструктури Володимиру Омеляну у вигляді особистого зобов’язання. Таке рішення суд ухвалив на засіданні 25 червня, передає Громадське.

Так, на Омеляна поклали низку обов’язків, зокрема він має з’являтися на вимогу слідчого, прокурора або суду, повідомляти про зміну місця проживання, утриматись від спілкування зі свідками, спеціалістами, експертами у справі. Також Омелян має здати закордонні паспорти. Обов’язки діють до 19 серпня.

Нагадаємо, 19 червня, детективи Національного бюро повідомили про підозру колишньому міністру інфраструктури Володимиру Омеляну у вчиненні незаконних дій, через які державний бюджет недоотримав 30,5 млн грн.

Співробітники Державного бюро розслідувань 12 червня о 06.30 ранку прийшли із обшуком до колишнього міністра інфраструктури України Володимира Омеляна.

Як раніше повідомляв Львівський портал, НАБУ вручило підозру міністру інфраструктури Володимиру Омеляну у незаконному збагаченні та недекларуванні.

Сам Омелян пов’язує своє затримання із справою Мартиненка і передвиборчим процесом.

Спеціалізована антикорупційна прокуратура просила суд призначити Омеляну заставу в 5 мільйонів гривень. Однак суд відпустив міністра на поруки.