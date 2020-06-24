На Жидачівщині відбуксирували 24 «плаваючі» авто

У селі Мельнич Жидачівського району внаслідок розливу річки Свіча підтоплено дорогу «Жидачів – Калуш». Відтак рятувальникам довелося відбуксирувати 24 легкових автомобілі.

У інформації зазначають, що підтоплено 600 м дороги (50 см води).

У зв’язку з цим станом на 14:00 год. 24 червня підрозділами ДСНС здійснено буксирування 24 легкових автомобілів. Також бортовим ЗІЛ перевезено 110 осіб, з них – 9 дітей.

Загалом, на Жидачівщині станом на 24 червня склалась наступна ситуація:

в с. Демівка підтоплено 1 житловий будинок (люди не проживають),12 присадибних ділянок, 12 криниць;

в с. Володимирівці підтоплено 10 присадибних ділянок катамараном Славської ПРЧ з будинку перевезено в безпечне місце 2 чоловік;

в с. Подорожне підтоплено 1 житловий будинок, 1 господарська будівля, 8 присадибних ділянок, 8 криниць;

в с. Лютинка підтоплено 8 присадибних ділянок, 8 криниць.

Нагадаємо, ось вже декілька днів Захід України потерпає від підтоплень. Через негоду в Івано-Франківській області підтоплено 4596 житлових будинків у 165 населених пунктах та зруйновано 90 мостів.

Зазначимо, що негода також наробила біди у Львівській області. Зокрема, через сильні зливи, на Львівщині підтоплено 110 житлових будинків.

Також ми повідомляли, що в селі Зарічне Стрийського району Львівщини розлилась річка Тур’янка. Внаслідок цього підтоплено близько 100 житлових будинків, недіючу школу, клуб-бібліотеку, ветпункт, два продуктові магазини. В селі мешкає 300 осіб. Як рятувальники ліквідовували наслідки негоди у селі Зарічне, дивіться за посиланням.

Також від підтоплень страждає і Чернівецька область.

За словами прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, затоплення на Заході Україні перевищують масштаби стихійного лиха 2008 року.

Фото: ДСНС Львівщини