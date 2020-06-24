МОЗ готує лікарні другої хвилі для хворих з COVID-19

24 червня в Україні зафіксований новий антирекорд щодо захворюваності на коронавірус – 940 нових випадків за добу. Щоб забезпечити медичною допомогою усіх людей, які потребують госпіталізації, МОЗ почало розгортати в Україні лікарні другої хвилі. Про це повідомив міністр охорони здоров’я України Максим Степанов, передає пресслужба відомства.

Максим Степанов заявив, що МОЗ уже працює над розгортанням лікарень другої хвилі, які будуть надавати допомогу хворим на коронавірусну інфекцію.

«Ми уже усвідомлюємо, що в деяких областях, з таким відношенням людей до наших рекомендацій, іде зростання кількості пацієнтів, яких госпіталізують і які потрапляють в лікарні – а в лікарні забирають лише людей із важким перебігом хвороби – тобто це не безсимптомний перебіг. Тому нам треба розгортати другу хвилю», – наголосив міністр.

За його словами, уже другий тиждень поспіль в Україні іде зростання кількості нових випадків COVID-19. При цьому збільшилася кількість людей, у яких виявили пневмонію. За минулу добу – це 958 осіб. Максим Степанов вкотре закликав українців дотримуватися протиепідемічних заходів і не наражати і себе та своїх близьких на небезпеку.

Як повідомляв Львівський портал, станом на ранок 24 червня в Україні COVID-19 підтвердили у 39 014 людей. За останню добу діагноз «коронавірус» підтвердили у ще 940 осіб, що є новим антирекордом.

Зокрема, на Львівщині COVID-19 виявили у 4423 людей. За останню добу діагноз «коронавірус» підтвердили у ще 203 осіб.

Нагадаємо, Львівщина – третя область в Україні за кількістю хворих на COVID-19. Останній тиждень вона б’є рекорди COVID-19. Станом на 23 червня у області виявили 240 нових хворих, що було абсолютним антирекордом області.

Своєю чергою головний санітарний лікар Віктор Ляшко пояснив, що суттєве збільшення кількості заражень COVID-19 у Львівській області спричинене усуванням черги протестованих.

Додамо, що у Львові діє безкоштовна гаряча лінія «Стоп-коронавірус». Аби отримати безоплатну фахову консультацію медиків, потрібно зателефонувати за номером: 0 800 208 868. Гарячу лінію створили з ініціативи львів’янина Ігоря Васюника.