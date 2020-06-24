Масштаби повені на Жидачівщині з висоти пташиного польоту. Фотофакт

Головне управління ДСНС у Львівській області опублікувало фото наслідків повені у Жидачівському районі.

«Повінь на Львівщині… Ось так виглядає Жидачівський район з висоти пташиного польоту», – зазначає ГУ ДСНС у Львівській області.

Нагадаємо, ось вже декілька днів Захід України потерпає від підтоплень. Через негоду в Івано-Франківській області підтоплено 4596 житлових будинків у 165 населених пунктах та зруйновано 90 мостів.

Зазначимо, що негода також наробила біди у Львівській області. Зокрема, мова йде про у Стрийський, Жидачівський, Старосамбірський райони.

Також ми повідомляли, що в селі Зарічне Стрийського району Львівщини розлилась річка Тур’янка. Внаслідок цього підтоплено близько 100 житлових будинків, недіючу школу, клуб-бібліотеку, ветпункт, два продуктові магазини. В селі мешкає 300 осіб. Як рятувальники ліквідовували наслідки негоди у селі Зарічне, дивіться за посиланням.

Також від підтоплень страждає і Чернівецька область.

За словами прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, затоплення на Заході Україні перевищують масштаби стихійного лиха 2008 року.

На масштабні повені відреагував голова Держлісагентства Андрій Заблоцький, який наголосив, що «заяви, що причиною повеней є рубки, – це маніпуляція та популізм».

Фото: Facebook/ДСНС Львівщини