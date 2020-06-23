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У Львові в 766 осіб виявили антитіла до коронавірусу

Ольга Денисяка

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Станом на 23 червня у Львові ІФА-тести зробили 6835 особам. Позитивний результат виявили у 766 осіб. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

 

Як повідомив керівник управління охорони здоров’я ЛМР Володимир Зуб, загалом протестували 6835 осіб. З них 4443 – медичні працівники, 575 – пацієнти, 1817 – контактні особи (тобто ті, які контактували з хворими).

Позитивний ІФА-тест був у 766 осіб, з яких у 242 – виявили імуноглобуліни М, що може свідчити про гостру фазу захворювання (з них половин– медичні працівники), а в решти – імуноглобуліни G, що може свідчити про перенесене захворювання. В усіх, у кого виявили імуноглобуліни М, обов’язково відбирають ПЛР-аналізи.

Як повідомляв Львівський портал, ІФА-тести у Львові почали робити із 25 травня у лікарні швидкої медичної допомоги. Цей аналіз визначає, чи є в організмі людини антитіла до коронавірусу.

Першими таке тестування безкоштовно пройдуть медики лікарень, потім – працівники комунальних підприємств, правоохоронці. Втім здати аналіз ІФА зможуть й всі охочі львів’яни, але вже на платній основі. Детальніше про те, скільки чекати на результати тесту, і скільки він коштуватиме, читайте за цим посиланням.

Зазначимо,  у Львові методом ІФА на коронавірус перевірили половину освітян, які працюватимуть на ЗНО.

У Міносвіти запевняють, що вже підготувались для того, аби цьогорічне ЗНО пройшло безпечно. Детальніше читайте у нашому матеріалі: «Тестування під час пандемії. Як цьогоріч абітурієнти на Львівщині складатимуть ЗНО».

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