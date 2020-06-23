ОСТАННІ НОВИНИ

Очільник львівської юстиції заявив, що захворів на COVID-19

Вероніка Рой

|

Керівник Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції, яке розташоване у місті Львові, Юрій Добош повідомив, що нещодавно у нього виявили корона вірусну інфекцію. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

 

«У мене та в начальника управління державної реєстрації Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Львів) виявлений COVID-19. Тест, який я здав у четвер 18 червня, показав позитивний результат, з 19 червня я на лікарняному, зараз перебуваю на самоізоляції», – написав Юрій Добош.

Він додав, що ще 20 працівників львівської юстиції, які контактували з ним та його заступником, пройшли тестування на наявність корона вірусної інфекції. Наразі очікують на результати.

Як писав Львівський портал, що львівську юстицію з 19 червня закрили на карантин через хворих працівників.

Нагадаємо, нещодавно начальника Західного міжрегіонального управління міністерства юстиції Юрія Добоша рекомендували звільнити з посади через неналежне виконання обов’язків та перевищення службових повноважень. Сам Юрій Добош вважає, що це все через його спроби побороти корупцію у державній виконавчій службі, зокрема, у сфері утилізації конфіскованих на митниці товарів.

Згодом стало відомо, що Міністерство юстиції України має намір звільнити з посади начальника Західного міжрегіонального управління Мін’юсту 28-річного Юрія Добоша.

Реклама партнерів
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Професор Борис Кузьмінов: «Час на об’єктивний аналіз ситуації із СOVID-19 на Львівщині»
Юрій КМІТЬ для Львівського порталу
Професор Борис Кузьмінов: «Час на об’єктивний аналіз ситуації із СOVID-19 на Львівщині»

Нещодавно у Львові  запрацював сучасний медичний лабораторний центр НДІ епідеміології та гігієни ЛНМУ ім. Данила Галицьк...

Аеропорт «Львів» відновив роботу. Куди можна полетіти
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Аеропорт «Львів» відновив роботу. Куди можна полетіти

Міжнародний аеропорт «Львів» імені Данила Галицького з п’ятниці, 19 червня, відновив прийом пасажирських авіарейсів, що ...

Світ балету навиворіт
Соломія ГОЛОВІНА
Світ балету навиворіт

Витончені лінії силуетів, плавні рухи балерин і їхня невагомість завжди заворожують, викликають захоплення. Але за всією...

Здорове харчування у Львові: як обрати якісні продукти, не витрачаючи зайвих грошей
Анастасія ПИЖ
Здорове харчування у Львові: як обрати якісні продукти, не витрачаючи зайвих грошей

Якість і безпека для львів’ян є головними критеріями під час вибору продуктів. При цьому не надто важливо, товари якої ц...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...