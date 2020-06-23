Очільник львівської юстиції заявив, що захворів на COVID-19

Керівник Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції, яке розташоване у місті Львові, Юрій Добош повідомив, що нещодавно у нього виявили корона вірусну інфекцію. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

«У мене та в начальника управління державної реєстрації Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Львів) виявлений COVID-19. Тест, який я здав у четвер 18 червня, показав позитивний результат, з 19 червня я на лікарняному, зараз перебуваю на самоізоляції», – написав Юрій Добош.

Він додав, що ще 20 працівників львівської юстиції, які контактували з ним та його заступником, пройшли тестування на наявність корона вірусної інфекції. Наразі очікують на результати.

Як писав Львівський портал, що львівську юстицію з 19 червня закрили на карантин через хворих працівників.

Нагадаємо, нещодавно начальника Західного міжрегіонального управління міністерства юстиції Юрія Добоша рекомендували звільнити з посади через неналежне виконання обов’язків та перевищення службових повноважень. Сам Юрій Добош вважає, що це все через його спроби побороти корупцію у державній виконавчій службі, зокрема, у сфері утилізації конфіскованих на митниці товарів.

Згодом стало відомо, що Міністерство юстиції України має намір звільнити з посади начальника Західного міжрегіонального управління Мін’юсту 28-річного Юрія Добоша.