Мін’юст хоче звільнити Юрія Добоша з посади очільника міжрегіонального управління юстиції у Львові

Міністерство юстиції України має намір звільнити з посади начальника Західного міжрегіонального управління Мін’юсту 28-річного Юрія Добоша. Про це повідомили у Мін’юсті.

У відомстві зазначають, що звільнення з посади має відбутися не раніше ніж через сім календарних днів у зв’язку з встановленням невідповідності займаній посаді.

У Мін’юсті також інформують, що Юрія Добоша було призначено на посаду очільника львівської юстиції із випробувальним терміном на шість місяців. Втім, як повідомляють у міністерстві, він не виконав завдань, поставлених на цей період.

Львівському порталу у пресслужбі Західного міжрегіонального управління Мін’юсту повідомили, що наразі Юрій Добош залишається на посаді, офіційного попередження про його звільнення ще не отримували. Проте пообіцяли дати більше інформації згодом.

Нещодавно начальника Західного міжрегіонального управління міністерства юстиції Юрія Добоша рекомендували звільнити з посади через неналежне виконання обов’язків та перевищення службових повноважень. Сам Юрій Добош вважає, що це все через його спроби побороти корупцію у державній виконавчій службі, зокрема, у сфері утилізації конфіскованих на митниці товарів.

Як повідомляв Львівський портал,наприкінці грудня 2019 року Міністерство юстиції визначило переможця конкурсу на зайняття вакантної посади начальника Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Львів): ним став Юрій Добош.