Очільник львівської юстиції заявляє про корупцію серед своїх підлеглих

Нещодавно начальника Західного міжрегіонального управління міністерства юстиції Юрія Добоша рекомендували звільнити з посади через неналежне виконання обов’язків та перевищення службових повноважень. Сам Юрій Добош вважає, що це все через його спроби побороти корупцію у державній виконавчій службі, зокрема, у сфері утилізації конфіскованих на митниці товарів. Про це він заявив під час пресконференції 17 червня, передає, zaxid.net.

Юрій Добош заявив, що раніше більшість конфіскованих товарів – продуктів харчування, алкогольних та тютюнових виробів, утилізовували лише на папері, а насправді за готівку збували на чорному ринку. З його слів, він намагався цьому перешкодити.

«Зараз ми підійшли до фінального етапу розроблення усіх технічних умов, щоби раз і назавжди відійти від ганебної практики кишенькових підрядників, коли якісь незрозумілі організації без імені, з незрозумілим штатом або з одним директором, або якісь ФОПи утилізовували величезні обсяги конфіскату. Будемо проводити публічні тендери, щоби усе диверсифікувати і за категоріями продуктів обирати різних підрядників, застосовувати цифровізацію процесів», – розповів Юрій Добош.

Начальник управління юстиції розповів про факти ймовірної причетності до незаконних схем своїх підлеглих. В одному випадку йшлося про утилізацію 20 тисяч літрів конфіскованого алкоголю, а в іншому – 33 автомобілів.

«Мій заступник – начальник державної виконавчої служби у Львівській області Юрій Сало здійснив спробу приховати від мене наявність 20 тисяч літрів алкоголю і виконавче провадження, за яким це проходило. За це він отримав догану. Очевидно, такі мої дії дуже не подобаються кінцевим бенефіціарам схем, які ми успішно нищимо», – розповів Юрій Добош.

Окрім того, з його слів, до бюджету не надійшло ні копійки від реалізації чорних і кольорових металів під час утилізації 33 автомобілів.

«Заступник пана Сала – начальник відділу примусового виконання рішень Тарас Бассараб без жодних повноважень підписує акти виконаних робіт і визнає, що утилізатор виконав усі свої зобов’язання, приймає роботи. При цьому у бюджет не перераховано нічого, навіть не погоджені розрахунки на перерахування чорних і кольорових металів. За це пан Бассараб також отримав догану», – заявив Юрій Добош.

Після цих фактів, розповів начальник львівської юстиції, на Львівщину приїхала комісія внутрішньої безпеки міністерства з ціллю перевіряти ДВС, але насправді перевіряли його. Згодом Юрія Добоша викликали для проходження поліграфу в міністерство, результати якого досі не відомі. За результатами перевірки внутрішньої безпеки був складений протокол, який став підставою для засідання дисциплінарної комісії. Очолює дисциплінарну комісію заступник директора департаменту ДВС Мін’юсту Олександр Чорнобай. Комісія дійшла висновку про неналежне виконання Юрієм Добошем службових обов’язків та перевищення ним своїх повноважень.

«Весь цей тиск… наскрізною ниткою просякнута історія з державною виконавчою службою. Тому є підстави вважати, що до цього причетні кінцеві бенефіціари, які стоять на схемами незаконного збагачення, які я прикрив», – вважає Юрій Добош.

Юрій Добош анонсував запровадження гарячої лінії та електронної пошти для отримання повідомлень громадян про корупцію в Західному міжрегіональному управлінні Міністерства юстиції.

Як повідомляв Львівський портал, наприкінці грудня 2019 року Міністерство юстиції визначило переможця конкурсу на зайняття вакантної посади начальника Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Львів): ним став Юрій Добош.

Фото: Західне міжрегіональне управління міністерства юстиції