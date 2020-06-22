Львівську юстицію закрили на карантин через хворих на COVID-19 працівників

Західне міжрегіональне управління юстиції, яке розташоване у Львові, закрили на карантин через нещодавно виявлений у працівників коронавірус. Про це йдеться на Facebook-сторінці структури.

Як повідомляється, COVID-19 виявили у працівників львівської юстиції у п’ятниці, 19 червня.

«В п’ятницю, 19 червня, у співробітників управління підтвердили COVID-19. Тому управління переходить на дистанційну роботу через важку епідеміологічну ситуацію», – йдеться у повідомленні.

Приміщення управління вже продезінфікували, а найближчим часом проведуть тестування усіх працівників на наявність коронавірусної інфекції.

Відвідувачів закликають у разі потреби звертатися на «гарячу лінію» або писати на електронну адресу.

Як повідомляв Львівський портал, 7 червня стало відомо, що в одного із суддів Личаківський районний суд Львова виявили коронавірус. 17 червня стало відомо про ще один випадок захворювання на коронавірус у Личаківському суд. У зв’язку з цим суд тимчасово призупинив роботу.

Також 16 червня стало відомо, що у судді Сихівського районного суду Львова виявили коронавірусну інфекцію.