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В Україні проведуть масові перевірки кафе, ресторанів і транспорту

Ольга Денисяка

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В уряді вважають за необхідне провести масові перевірки закладів громадського харчування та громадського транспорту з 22 по 28 червня. Про це заявив міністр розвитку громад і територій, перший заступник керівника державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та НС Олексій Чернишов, передає УП.

 

«Вважаю, що необхідні масові перевірки, щонайменше 10 тисяч перевірок Держпродспоживслужбою щодо дотримання закладами громадського харчування норм повинні бути здійснені вже на наступному тижні», – сказав Олексій Чернишов.

Він пояснив, що «відновлення роботи закладів громадського харчування іноді призводить до порушення санітарно-гігієнічних і протиепідемічних вимог в частині проведення масових заходів».

Чернишов нагадав, що в Україні спостерігається тенденція до збільшення хворих на Covid-19.

«Тому необхідно терміново провести коригування протиепідеміологічних заходів в напрямку посилення контролю», – сказав він

Як повідомляв Львівський портал, нещодавно Україна встановила антирекорд: за добу виявили 921 хворого на коронавірус. Через такі невтішні показники МОЗ посилить контроль за дотриманням карантину, який нещодавно продовжили до кінця липня.

В уряді вже заявили, що в Україні почалась друга хвиля COVID-19.

Додамо, що станом на ранок 22 червня коронавірусом в Україні заразилися 37 241 людина. За останню добу виявили 681 нового хворого.

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