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У Львові з’явиться мурал подяки медичним працівникам

Вероніка Рой

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На фасаді Клінічної лікарні швидкої медичної допомоги, що на вулиці Миколайчука, намалюють мурал подяки медичним працівникам. Його відкриють вже цієї неділі, 21 червня, у День медичного працівника. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив заступник міського голови з питань розвитку Андрій Москаленко.

 

«Вже цієї неділі – день медичного працівника І саме в цей день ми відкриваємо особливий мурал на фасаді Клінічна лікарня швидкої медичної допомоги. Він символізуватиме подяку медичним працівникам», – написав він.

Також Андрій Москаленко зазначив, що у День медпрацівника в рамках Свято музики у Львові 2020 біля медичних установ Львова заплановано окремі музичні виступи в знак подяки лікарям. Все відбуватиметься із дотриманням карантинних вимог.

Як повідомляв Львівський портал, у Львові на стіні багатоповерхівки на вулиці С. Петлюри, 2 намалювали мурал із зображенням директора Львівської галереї мистецтв, Героя України Бориса Возницького.

Фото: Facebook-сторінка Андрія Москаленка

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