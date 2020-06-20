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Голова ЛОДА роздав 18 ділянок біля Винниківського озера

Наталя Дуляба

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Голова Львівської облдержадміністрації Максим Козицький підписав розпорядження про передачу у власність 18 земельних ділянок учасникам АТО, в тому числі їхнім рідним. Про це пишуть Наші гроші. Львів.

 

Усі ділянки розташовані за межами Львова на території, що межує з Винниками. Фактично всі вони розташовані неподалік Винниківського озера, де зараз будують скандальну «Академію футболу».

Кожен із учасників АТО отримає по 0,06 га землі для індивідуального дачного будівництва. Дозвіл про на розроблення проєктів землеустрою щодо відведення земельних ділянок надав ще в грудні 2019 року попередній голова ОДА Маркіян Мальський своїм розпорядженням.

Деякі з учасників АТО із цього списку вже раніше отримували земельні ділянки (під інші цілі) або 100 тисяч гривень допомоги від Львівської міськради.

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Як писав Львівський портал, нещодавно попереднього голову ЛОДА Маркіяна Мальського запідозрили у незаконному виділенні землі для відомо курорту «Едем резорт». Його власником є екснардеп від «Свободи» Ігор Кривецький, якого ще називають головним фінансистом цієї політсили.

Також торік Ігор Кривецький став власником 65 га у селі Стрілки Перемишлянського району, які раніше сільрада виділила для учасників АТО. У цьому ж селі й розташований «Едем резорт».

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