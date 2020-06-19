У Львові до кінця грудня закривають дорогу до залізничного вокзалу

З п’ятниці, 19 червня, у Львові для руху транспорту закривають вулицю Чернівецьку. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Перекриття руху транспорту відбуватиметься через реконструкцію вул. Чернівецької. Відтак від сьогодні з 15 год. і до 20.00 год. 31 грудня буде перекрито рух транспорту на цій вулиці: на ділянці від вул. Городоцької і до пл. Двірцевої.

Роботи проводить ТзОВ «Вельт Капітал» на замовлення ЛКП «Львівавтодор».

Раніше Львівський портал повідомляв про те, що на площі Двірцевій у Львові перекривають рух транспорту з червня до вересня.

У грудні 2019 року завершився перший етап реконструкції пл. Двірцева.

Нагадаємо, реконструкція площі Двірцевої стартувала 1 березня торік і триватиме протягом двох років, орієнтовно до весни 2021-го. Всі роботи виконує компанія «Онур», яка перемогла у тендері. Вартість оновлення площі перед залізничним вокзалом становить 165,5 млн грн.