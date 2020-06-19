Депутати погодили кредит для модернізації очисних споруд «Львівводоканалу»

Львівська міська рада погодила залучення кредиту від Європейського банку реконструкції і розвитку на модернізацію очисних споруд ЛМКП «Львівводоканал». «За» відповідну ухвалу сьогодні, 19 червня, проголосували 47 депутатів, передає кореспондент Львівського порталу.

Так, прийнятою ухвалою депутати дали згоду на отримання від ЄБРР 25 млн євро позики. За ці кошти «Львівводоканал» збирається втілити два проєкти на каналізаційних очисних спорудах, що на вул. Пластовій.

Спочатку очисні споруди планують відреконструювати, що дозволить зменшити кількість осаду. Потім «Львівводоканал» зможе добувати біогаз і таким чином навіть забезпечувати електроенергією очисні споруди.

Як розповіла директорка департаменту економічного розвитку Ірина Кулинич, для реалізації цього проєкту Львів також отримає 13,6 млн євро ґранту, який покриє виплату банківських відсотків.

Зазначимо, що 28 травня під час позачергової сесії Львівської міськради депутати не підтримали це питання. Вони заявляли, що не володіють жодними деталями і не знають, за що голосують.

Навіть зараз у проєкті ухвали щодо кредиту ЄБРР немає жодних цифр і сум коштів, які має отримати місто в кредит на модернізацію очисних споруд.

Наприкінці травня виконавчий комітет міськради Львова вже погодив взяття позики у ЄБРР на реконструкцію очисних споруд.

Львівський портал раніше писав про те, що на комплексну реконструкцію очисних споруд потрібно близько 200 млн євро. Детальніше про те, як очищають міську каналізацію, читайте за цим посиланням.