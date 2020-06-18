У МОЗ заявляють, що 22 червня в деяких областях можуть ввести жрсткий карантин

Міністерство охорони здоров’я планує повернути жорсткий карантин з 22 червня в областях із найгіршими показниками захворюваності на COVID-19. Про це на брифінгу 18 червня повідомив головний санітарний лікар Віктор Ляшко, передає УНІАН.

Він уточнив, що мова йде про найгірший сценарій реагування на поширення вірусу. При цьому він запевнив, що поки немає потреби «закривати на карантин усю країну».

«Ми не говоримо, що вже через два тижні ми будемо закривати країну на карантин. Цей графік показує, що в деяких областях нашої країни жорсткий карантин може бути введений з 22 червня. Динаміка зростання може це показати», – пояснив Ляшко.

Водночас у МОЗ заявили, що імовірність літа в Україні без карантину «досить висока».

«Ми можемо 3-4 місяці прожити без карантину. Головне – дотримуватися санітарних норм і м’яко виходити з карантину», – додав він, наголосивши, що у крайньому разі окремі області повернуться до суворих обмежень.

Нагадаємо, Україна вже декілька днів б’є антирекорди за кількістю нових випадків інфікування коронавірусом. Так, за останню добу виявили 829 нових випадків.

Львівщина також б’є рекорди за число нових хворих на COVID-19: за добу – 171 хворий. Незважаючи на такі невтішні дані, у Львівській ОДА запевняють, що медзаклади заповнені лише на 30% і проблем з госпіталізацією пацієнтів немає.

Львівський портал повідомляв, що на Львівщині перевищений середній показник летальності від COVID-19.