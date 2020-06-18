Порошенко заявив, що проти нього відкрили кримінал через Томос

V президент Петро Порошенко стверджує, що проти нього відкрили кримінальну справу за «розпалювання міжрелігійної ворожнечі», оскільки Україна отримала Томос. Про це у четвер, 18 червня, заявив Петро Порошенко перед засіданням Печерського суду, який має обрати йому запобіжний захід.

«Новина, яку я дізнався лише цього тижня. Виявляється, проти мене порушена ще одна кримінальна справа. Дослівно цитую «за розпалювання міжрелігійної ворожнечі шляхом отримання Томосу і створення Православної церкви України». За ґрати Порошенка за це?», – сказав Петро Порошенко.

Зазначимо, Синод Вселенського патріархату підтримав надання автокефалії Українській церкві 11 жовтня 2018 року.

А 15 грудня 2018-го у Києві відбувся Об’єднавчий Собор, на якому й створили Православну церкву України. Він проходив у храмі Святої Софії – Премудрості Божої. Очолював дійство представник Вселенського патріархату митрополит Галльський Еммануїл.

Під час Собору єпископи та духовенство ухвалили Статут Православної церкви України, а також таємним голосуванням обрали главу Церкви – Блаженнішого Митрополита Київського і всієї України Епіфанія.

У цей день тисячі українців вийшли на Софійську площу та чекали на оголошення рішення Об’єднавчого Собору.

5 січня 2019 року у Стамбулі Вселенський патріарх Варфоломій підписав Томос про автокефалію Православної церкви в Україні. 6 січня документ урочисто передали Предстоятелю ПЦУ Митрополиту Епіфанію.

Вже 7 січня, на саме Різдво, Епіфаній і президент України Петро Порошенко принесли сувій Томосу на святкову літургію в Софійський собор у Києві.