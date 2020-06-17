З вересня зростуть зарплати медиків, для яких «не спрацювала медреформа», – Зеленський

З 1 вересня підвищать зарплати лікарям, медсестрам і санітарам другої ланки. Для цього уряд готовий виділяти понад 2 млрд гривень щомісяця. Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє пресслужба глави держави.

За його словами, зарплата лікарів другої ланки (надають спеціалізовану медичну допомогу) в Україні нині одна з найнижчих, що неприпустимо для цивілізованої країни, а тим паче – в умовах ускладненої епідемічної ситуації.

«Медична реформа не спрацювала для лікарів другої ланки. Їхні зарплати мізерні. Допоки не запрацює нова система нарахування зарплат у 2021 році, ми впровадимо проміжне рішення, і зарплати медиків зростуть уже з вересня. З цифр, наданих урядом, я бачу, що ми можемо суттєво підвищити зарплати», – заявив Володимир Зеленський.

Повідомляється, що на підвищення зарплат готові виділяти понад 2 млрд грн щомісяця. Це дасть змогу забезпечити підняття виплат лікарям другої ланки до 70% від їхньої тарифної ставки, медсестрам і санітарам – на 50% і 25% відповідно від мінімальної заробітної плати.

«Тарифна ставка лікаря-хірурга сьогодні –5 тисяч 87 гривень. З надбавками середня зарплата становить близько семи тисяч гривень. Після підняття з вересня вона буде приблизно 10 тисяч 500 гривень. Це хоч якось наблизить зарплати лікарів другої ланки до зарплат сімейних лікарів. Хто, як не ми, маємо потурбуватися про наших медиків. Сподіваюсь, з наступного року рішення буде ще ефективнішим», – розповів Зеленський.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль, міністр фінансів Сергій Марченко і міністр охорони здоров’я Максим Степанов додали, що в разі узгодженої формули підвищення середня зарплата середнього медперсоналу підніметься до понад 7 тисяч гривень, а молодшого – наближатиметься до шести тисяч гривень.

Як писав Львівський портал, із 1 квітня в Україні стартував другий етап медичної реформи, який охопив лікарні всіх рівнів і медичні центри. Тепер Нацслужба здоров’я (НСЗУ) почала платити конкретній лікарні за визначені послуги, надані пацієнтам, тобто гроші «пішли» за пацієнтом, як це вже є у поліклініках та амбулаторіях.

При цьому українці більше не є прив’язаними до конкретної лікарні, вони можуть самостійно обирати медзаклад, де захочуть зробити операцію чи пройти консультацію у вузькопрофільного спеціаліста. Пацієнт отримує гарантований перелік послуг, які будуть безкоштовними. Про всі деталі другого етапу медреформи та нюанси, які має знати кожен, читайте у статті «Безкоштовні пологи, лікування інфаркту та інсульту: все, що треба знати пацієнтам».

За перший місяць нового фінансування лікарні Львівщини отримали 300 млн грн. Область стала третьою в Україні, якій перерахували одну з найбільших сум на лікування пацієнтів.

Зазначимо, що одним з перших на брак фінансування поскаржився Центр легеневого здоров’я у Львові. Там заявили, що коштів, які виділяє Нацслужба здоров’я України на оплату медпослуг, навіть не вистачає на зарплату працівникам.

Своєю чергою в НСЗУ заявили, що знають про те, що кожна лікарня чи медичний центр отримують різне фінансування. Але кажуть, що кошти від НСЗУ за надані медпослуги – не панацея. І відповідальність за необхідне фінансування лікарні також лежить на місцевій владі.