У Львові антитіла до коронавірусу виявили майже у 400 людей

Станом на 11 червня у Львові на антитіла до коронавірусної інфекції протестували 3027 осіб. У 386 з них виявили антитіла. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міськради.

Заступниця міського голови й керівниця міського штабу протидії COVID-2019 Галина Слічна розповіла, що у Львові ІФА-методом протестували 3027 осіб.

«Маємо 386 позитивних результатів: імуноглобуліни М виявлено у 78 осіб, імуноглобуліни G – у 308 осіб. Тестуємо найперше медичних працівників, пацієнтів і контактних осіб. 80% від загальної кількості протестованих – медичні працівники», – зазначила Галина Слічна.

Також вона додала, що COVID-19 були інфіковані 200 львівських медиків, з них вже 90 одужали.

«Амбулаторно лікується 81 медичний працівник, у стаціонарі перебувають 28 осіб. Найбільша кількість хворих медиків у лікарні швидкої допомоги – 123, з яких 51 вже одужав», – зауважила Галина Слічна.

Львівський портал повідомляв, що ІФА-тести у Львові почали робити із 25 травня у лікарні швидкої медичної допомоги. Цей аналіз визначає, чи є в організмі людини антитіла до коронавірусу. Перші результати аналізів показали, що троє медиків перехворіли на коронавірус, навіть не знаючи цього.

Першими таке тестування безкоштовно пройдуть медики лікарень, потім – працівники комунальних підприємств, правоохоронці. Втім здати аналіз ІФА зможуть й всі охочі львів’яни, але вже на платній основі. Детальніше про те, скільки чекати на результати тесту, і скільки він коштуватиме, читайте за цим посиланням.