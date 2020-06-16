Квазікільце на Шевченка обіцяють відкрити до кінця липня

Облаштування квазікільця на вулиці Шевченка – Левандівська – Залізнична планують завершити до кінця липня. Хоча раніше передбачалося, що роботи мали б завершити до кінця серпня. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Зазначимо, за ремонт вулиці Шевченка взялися ще наприкінці січня. За планом усі роботи виконують у три черги. Перша, зокрема, передбачає облаштування квазікільця від вул. Залізничної до вул. Левандівської. Як повідомив мер Львова Андрій Садовий, добудувати квазікільце планують до кінця липня. Далі розпочнуть другий етап ремонту вул. Шевченка: від церкви Анни до вул. Ярослава Мудрого

«До кінця липня від вул Левандівської до вул Залізничної проїзд буде готовий, з квазікільцем. З першої декади липня почнемо роботи другої ділянки — від церкви Анни до вул Ярослава Мудрого. Там роботи будуть тривати до 5 місяців. Зараз закінчуємо проєктну частину. Також цього року будемо приступати до роботи. Фактично, роботи не мають зупинятись на жоден день, думаю, погода дасть можливість працювати, щоб ми на наступний рік вийшли з відремонтованою вул Шевченка», – зазначив мер.

В департаменті житлового господарства та інфраструктури ЛМР поінформували, що кільцевий рух дозволить розвантажити перехрестя Шевченка-Левандівська.

«Це дозволить полегшити організацію руху і об’їзд під час наступних етапів ремонту вул. Шевченка. Наступний етап ремонту вул. Шевченка – це буде ремонт ділянки від вул. Хорвацької до вул. Ярослава Мудрого. Зараз готується документація на оголошення торгів. І останній етап — це ремонт вул. Шевченка на ділянці від вул. Ярослава Мудрого до квазікільця. Перший етап буде завершено цього року. Також цього року плануємо розпочати і завершити основні роботи по другому етапу. А в комплексі вся вул. Шевченка буде завершена наступного року», – повідомили в департаменті житлового господарства та інфраструктури.

Нагадаємо, реконструкцію вул. Т. Шевченка (від вул. Залізничної до вул. Левандівської) проводить ТзОВ «Онур». Проєкт передбачає також облаштування квазікільця на вул. Т. Шевченка, вул. Левандівській і вул. Залізничній. Загальна довжина усіх відновлених вулиць становить 837 м. Бюджету Львова ці роботи обійдуться у 89,6 млн грн.

Відкривати відреконструйовану вул. Т. Шевченка будуть почергово.