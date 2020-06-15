У МОЗ обіцяють покращити фінансування медзакладів з липня

Міністерство охорони здоров’я розробило нормативну базу для того, щоб переглянути тарифи на медичні послуги та не допустити закриття медичних закладів і звільнення медиків. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі МОЗ.

У відомстві запевняють, що зараз ці документи перебувають на погодженні, і вже з 1 липня медичні заклади можуть отримати фінансовий ресурс не нижчий, ніж у 2019 році.

За словами очільника міністерства Максима Степанова, такі заходи МОЗ буде здійснювати до кінця цього року. Також міністерство вже розробляє документи щодо комплексного реформування системи охорони здоров’я України, які діятимуть з 2021 року.

Як писав Львівський портал, із 1 квітня в Україні стартував другий етап медичної реформи, який охопив лікарні всіх рівнів і медичні центри. Тепер Нацслужба здоров’я (НСЗУ) почала платити конкретній лікарні за визначені послуги, надані пацієнтам, тобто гроші «пішли» за пацієнтом, як це вже є у поліклініках та амбулаторіях.

При цьому українці більше не є прив’язаними до конкретної лікарні, вони можуть самостійно обирати медзаклад, де захочуть зробити операцію чи пройти консультацію у вузькопрофільного спеціаліста. Пацієнт отримує гарантований перелік послуг, які будуть безкоштовними. Про всі деталі другого етапу медреформи та нюанси, які має знати кожен, читайте у статті «Безкоштовні пологи, лікування інфаркту та інсульту: все, що треба знати пацієнтам».

За перший місяць нового фінансування лікарні Львівщини отримали 300 млн грн. Область стала третьою в Україні, якій перерахували одну з найбільших сум на лікування пацієнтів.

Зазначимо, що одним з перших на брак фінансування поскаржився Центр легеневого здоров’я у Львові. Там заявили, що коштів, які виділяє Нацслужба здоров’я України на оплату медпослуг, навіть не вистачає на зарплату працівникам.

Своєю чергою в НСЗУ заявили, що знають про те, що кожна лікарня чи медичний центр отримують різне фінансування. Але кажуть, що кошти від НСЗУ за надані медпослуги – не панацея. І відповідальність за необхідне фінансування лікарні також лежить на місцевій владі.