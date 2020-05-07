Українці стали на захист активіста, який захищаючись вбив нападника

Переслідувати людину за те, що вона не дає себе мовчки вбити – це абсурд. Намагатися покарати людину за те, що вона захистила своє життя – це абсурд. Про це заявила колишня міністерка охорони здоров’я України Уляна Супрун, яка стала на захист відомого проукраїнського активіста Сергія Станенка, якому СБУ і Офіс Генпрокурора готують підозру у вбивстві свого нападника (під час третього замаху на життя Старенка в Одесі).

За словами Уляни Супрун, після останнього нападу на Сергія Старенка, на одеських медиків чинили тиск і ті боялися його рятувати.

«Пам’ятаю, як майже два роки тому, коли ми були в МОЗ України, мене повідомили про наступну історію. В Одесі напали на активіста, його серйозно поранили, потрібна була операція на руці. Чомусь перше втручання в Одесі зробили непрофесійно, яке ще й нашкодило. Надавати справжню медичну допомогу хлопцю відмовились. Як виявилось пізніше, це «чомусь» було пов’язане з тим, що на лікарів чинився безпрецедентний тиск місцевими феодалами. Складно уявити, що людину намагалися вбити, а потім ще й позбавити медичної допомоги. Тоді хлопця привезли в Київ, тут лікарі надали необхідну допомогу. Це був Sternenko», – розповіла Уляна Супрун.

На її думку, Сергій Стерненко — той українець, який завжди називає речі своїми іменами і не йде на жодні компроміси зі злом. Попри тиск агентів рускава міра в країні та гнилої правоохоронної системи, він продовжує робити все, аби жити у вільній та справедливій країні. Тепер, замість спроб вбити, його намагаються максимально демонізувати та незаконно ув’язнити.

«Захист свого життя — це природне право людини, яке також закріплене в Конституції України. Ніхто і ніщо не може його порушити, забрати чи знищити. Переслідувати людину за те, що вона не дає себе мовчки вбити — це абсурд. Намагатися покарати людину за те, що вона захистила своє життя — це абсурд. Покривати справжніх злочинців, корупціонерів і тих, хто роками грабує українців — це абсурд. Жити в країні, де це все можливо — абсурд. Нам не можна цього допустити», – закликає громадськість Уляна Супрун.

Також на захист Сергія Старенка із готовністю до протестів зробили заяву ультрас ФК «Карпати» Львів.

«У зв’язку з останніми подіями у справі учасника Революції Гідності та відомого громадського активіста Сергія Стерненка ми, ультрас ФК «Карпати» Львів, хочемо висловити йому свою підтримку та заявити про готовність взяти участь в акціях протесту у випадку подальшого свавілля певних посадових осіб, що хочуть висунути йому звинувачення в тяжкому злочині.

Усе почалось із замовлених антиукраїнськими і кримінальними елементами озброєних замахів на Сергія через його активну громадянську позицію. На життя активіста злочинці посягали тричі, а під час останнього Сергій, обороняючись від двох осіб, поранив одного із нападників, внаслідок чого той помер, а інший в той час утік. А далі відповідні органи тривалий час, ймовірно із подачі самих замовників, не висували комусь звинувачень до теперішнього моменту. Зараз Сергія хочуть звинуватити в умисному вбивстві. Якщо такий прецедент відбудеться, то це свідчитиме про замовний характер справи і порушення прав громадянина на захист свого життя і здоров’я. В такому випадку ми готові до активних дій на підтримку Сергія Стерненка.

Не допустимо порушення права українців на самозахист і реваншу ворогів України! Закликаємо інші фанатські рухи та громадські організації проявити солідарність та висловити свою підтримку! Наступним може бути кожен із нас», – йдеться у заклику львівських ультрас.

Водночас Цензор.Нет повідомляє, що на захист Сергія Стерненка вже стало вісім футбольних спільнот: від радикальних фанів «Динамо» до ультрас, Сімферополя та Одеси.

Акції на підтримку Стерненка вже відбулися у 9 містах України. За даними Zaxid.net, вечері середи, 6 травня, під обласною прокуратурою зібралися львів’яни, щоб висловити підтримку активісту Сергієві Стерненку.

Під час акції активісти ввімкнули на проекторі світлину Стерненка з написом «Руки геть від Стерненка» та «Маю право на самозахист». Фото висвітили на будівлі прокуратури.

Такі ж акції на підтримку Стерненка провели й у інших містах України, зокрема, в Києві, Харкові, Херсоні, Луцьку й Івано-Франківську.

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Сам Сергій Старенко подякував усім, хто став на його захист і заявив, що «хочу об’єктивного слідства та покарання для замовників, посередників, організаторів та виконавців усіх спроб мене вбити. Я хочу щоб на лаві підусдних опинялись ті, хто вчинили злочини, а не ті, хто від злочину захищався».

Хто такий Сергій Стерненко?

Сергій Стерненко — український активіст, колишній очільник одеського «Правого сектору». Відомий завдяки бойкотам виступів українських артистів, які їздять на гастролі до Росії, та російських артистів, котрі підтримують збройну агресію на сході та окупацію Криму.

Він виступав і проти забудови частини території Міського саду Одеси – Літнього театру. Тоді йому висунули підозру в організації масових заворушень. У квітні 2018 почав працювати над створенням в Одесі громадської організації «Небайдужі». Зараз живе в Києві.

Він також подав до суду скаргу на бездіяльність НАБУ, відтак Вищий антикорупційний суд зобов’язав Національне антикорупційне бюро України розпочати справу проти генеральної прокурорки України Ірини Венедіктової щодо можливого недекларування майна.

Як відомо, наприкінці травня 2018 року в Одесі було скоєно третій збройний напад на проукраїнського громадського активіста, екс-керівника місцевого «Правого сектору» Сергія Стерненка. Коли він із дівчиною підходив до свого будинку, на нього накинулося двоє невідомих. В результаті протестояння Старенко убив ножем одного із нападників та отримав сильне поранення руки.

Це був третій напад на Стерненка від початку 2018 року. 7 лютого його побили битою– тоді активіст заявляв, що напад організував мер міста Геннадій Труханов. А 1 травня невідомий вистрілив у Стерненка ззаду з травматичної зброї. Нападником виявився 39-річний Абзал Баймукашев, який раніше вже відсидів чотири з половиною роки за розбійний напад і незаконне зберігання зброї.