В Україні вже понад 31 тисяча хворих на коронавірус

В Україні вже підтверджено 31 154 випадки COVID-19, з них 14 082 людей одужали, а 889 померли. Протягом останньої доби лабораторно підтверджено 648 випадків. Про це Львівському порталу повідомили у центрі громадського здоров’я України.

Усього в Україні 489 334 зразки досліджено методом ПЛР та 78 822 зразки — методом ІФА.

Львівщина стала новим епіцентром поширення коронавірусу в Україні.

Загалом випадки підтверджено:

Чернівецька обл. — 3916 (+47), 1225 одужали; м. Київ — 3904 (+66), 1164 одужали; Львівська обл. — 2797 (+139), 618 одужали; Рівненська обл. — 2341 (+44), 1280 одужали; Київська обл. — 1995 (+34), 724 одужали; Івано-Франківська обл. — 1728 (+33), 1013 одужали; Закарпатська обл. — 1632 (+49), 684 одужали; Харківська обл. — 1521 (+23), 715 одужали; Тернопільська обл. — 1427 (+24), 1020 одужали; Волинська обл. — 1398 (+44), 449 одужали; Вінницька обл. — 1393 (+24), 851 одужав; Одеська обл. — 1099 (+18), 423 одужали; Житомирська обл. — 1045 (+13), 547 одужали; Дніпровська обл. — 998 (+8), 721 одужав; Кіровоградська обл. — 582 (+5), 476 одужали; Хмельницька обл. — 556 (+2), 416 одужали; Черкаська обл. — 543 (+7), 356 одужали; Запорізька обл. — 527 (+0), 335 одужали; Чернігівська обл. — 410 (+30), 81 одужали; Миколаївська обл. — 321 (+1), 212 одужали; Донецька обл. — 292 (+2), 128 одужали; Полтавська обл. — 278 (+0), 257 одужали; Сумська обл. — 215 (+7), 163 одужали; Херсонська обл. — 180 (+1), 174 одужали; Луганська обл. — 52 (+0), 47 одужали.

Дані із окупованих територій відсутні.

Раніше через збільшення кількості хворих на коронавірусну інфекцію на Львівщині в черговий раз вирішили не послаблювати карантин. Рішення з цього приводу прийматимуть у п’ятницю, 19 червня. У неділю, 14 червня у Львівській області зафіксували черговий антирекорд за кількістю нових хворих на коронавірус за добу.

Нагадаємо, що у Львові діє безкоштовна гаряча лінія «Стоп-коронавірус». Аби отримати безоплатну фахову консультацію медиків, потрібно зателефонувати за номером: 0 800 208 868. Гарячу лінію створили з ініціативи львів’янина Ігоря Васюника.