В Україні вже понад 31 тисяча хворих на коронавірус

В Україні вже підтверджено 31 154 випадки COVID-19, з них 14 082 людей одужали, а 889 померли. Протягом останньої доби лабораторно підтверджено 648 випадків. Про це Львівському порталу повідомили у центрі громадського здоров’я України.
Усього в Україні 489 334 зразки досліджено методом ПЛР та 78 822 зразки — методом ІФА.
Львівщина стала новим епіцентром поширення коронавірусу в Україні.
Загалом випадки підтверджено:
- Чернівецька обл. — 3916 (+47), 1225 одужали;
- м. Київ — 3904 (+66), 1164 одужали;
- Львівська обл. — 2797 (+139), 618 одужали;
- Рівненська обл. — 2341 (+44), 1280 одужали;
- Київська обл. — 1995 (+34), 724 одужали;
- Івано-Франківська обл. — 1728 (+33), 1013 одужали;
- Закарпатська обл. — 1632 (+49), 684 одужали;
- Харківська обл. — 1521 (+23), 715 одужали;
- Тернопільська обл. — 1427 (+24), 1020 одужали;
- Волинська обл. — 1398 (+44), 449 одужали;
- Вінницька обл. — 1393 (+24), 851 одужав;
- Одеська обл. — 1099 (+18), 423 одужали;
- Житомирська обл. — 1045 (+13), 547 одужали;
- Дніпровська обл. — 998 (+8), 721 одужав;
- Кіровоградська обл. — 582 (+5), 476 одужали;
- Хмельницька обл. — 556 (+2), 416 одужали;
- Черкаська обл. — 543 (+7), 356 одужали;
- Запорізька обл. — 527 (+0), 335 одужали;
- Чернігівська обл. — 410 (+30), 81 одужали;
- Миколаївська обл. — 321 (+1), 212 одужали;
- Донецька обл. — 292 (+2), 128 одужали;
- Полтавська обл. — 278 (+0), 257 одужали;
- Сумська обл. — 215 (+7), 163 одужали;
- Херсонська обл. — 180 (+1), 174 одужали;
- Луганська обл. — 52 (+0), 47 одужали.
Дані із окупованих територій відсутні.
Раніше через збільшення кількості хворих на коронавірусну інфекцію на Львівщині в черговий раз вирішили не послаблювати карантин. Рішення з цього приводу прийматимуть у п’ятницю, 19 червня. У неділю, 14 червня у Львівській області зафіксували черговий антирекорд за кількістю нових хворих на коронавірус за добу.
Нагадаємо, що у Львові діє безкоштовна гаряча лінія «Стоп-коронавірус». Аби отримати безоплатну фахову консультацію медиків, потрібно зателефонувати за номером: 0 800 208 868. Гарячу лінію створили з ініціативи львів’янина Ігоря Васюника.
Андрій Котенський