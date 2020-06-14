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В Україні вже понад 31 тисяча хворих на коронавірус

Андрій Котенський

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В Україні вже підтверджено 31 154 випадки COVID-19, з них 14 082 людей одужали, а 889 померли. Протягом останньої доби лабораторно підтверджено 648 випадків. Про це Львівському порталу повідомили у центрі громадського здоров’я України.

 

Усього в Україні 489 334 зразки досліджено методом ПЛР та 78 822 зразки — методом ІФА.

Львівщина стала новим епіцентром поширення коронавірусу в Україні.

Загалом випадки підтверджено:

  1. Чернівецька обл. — 3916 (+47), 1225 одужали;
  2. м. Київ — 3904 (+66), 1164 одужали;
  3. Львівська обл. — 2797 (+139), 618 одужали;
  4. Рівненська обл. — 2341 (+44), 1280 одужали;
  5. Київська обл. — 1995 (+34), 724 одужали;
  6. Івано-Франківська обл. — 1728 (+33), 1013 одужали;
  7. Закарпатська обл. — 1632 (+49), 684 одужали;
  8. Харківська обл. — 1521 (+23), 715 одужали;
  9. Тернопільська обл. — 1427 (+24), 1020 одужали;
  10. Волинська обл. — 1398 (+44), 449 одужали;
  11. Вінницька обл. — 1393 (+24), 851 одужав;
  12. Одеська обл. — 1099 (+18), 423 одужали;
  13. Житомирська обл. — 1045 (+13), 547 одужали;
  14. Дніпровська обл. — 998 (+8), 721 одужав;
  15. Кіровоградська обл. — 582 (+5), 476 одужали;
  16. Хмельницька обл. — 556 (+2), 416 одужали;
  17. Черкаська обл. — 543 (+7), 356 одужали;
  18. Запорізька обл. — 527 (+0), 335 одужали;
  19. Чернігівська обл. — 410 (+30), 81 одужали;
  20. Миколаївська обл. — 321 (+1), 212 одужали;
  21. Донецька обл. — 292 (+2), 128 одужали;
  22. Полтавська обл. — 278 (+0), 257 одужали;
  23. Сумська обл. — 215 (+7), 163 одужали;
  24. Херсонська обл. — 180 (+1), 174 одужали;
  25. Луганська обл. — 52 (+0), 47 одужали.

Дані із окупованих територій відсутні.

Раніше через збільшення кількості хворих на коронавірусну інфекцію на Львівщині в черговий раз вирішили не послаблювати карантин. Рішення з цього приводу прийматимуть у п’ятницю, 19 червня. У неділю, 14 червня у Львівській області зафіксували черговий антирекорд за кількістю нових хворих на коронавірус за добу.

Нагадаємо, що у Львові діє безкоштовна гаряча лінія «Стоп-коронавірус». Аби отримати безоплатну фахову консультацію медиків, потрібно зателефонувати за номером: 0 800 208 868. Гарячу лінію створили з ініціативи львів’янина Ігоря Васюника.

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