МАУ зупиняє продаж авіаквитків до серпня

Авіакомпанія МАУ призупинила продаж квитків до 1 серпня 2020 року. Про це повідомляє Економічна правда посилаючись на дані авіаперевізника.

«Зараз ми, напевно, закриємо всі продажі до, швидше за все, 1 серпня, для того,щоб була можливість призначати лише ті рейси, які пасажир вважатиме реальними для виконання. А визначати ці рейси будемо виходячи з можливостей для туристичних подорожей», – пояснив президент авіакомпанії МАУ Євгеній Дихне на прес-конференції у суботу.

За даними сайту бронювання продаж квитків на рейс Київ – Львів скасовано до 1 серпня. Аналогічна ситуація на інших внутрішніх рейсах.

З міжнародних рейсів МАУ планує запустити рейс Київ – Лондон із 5 липня.

Як повідомляв Львівський портал, на позачерговому засіданні 12 червня уряд дозволив з 15 червня в’їзд іноземців в Україну. Цього ж дня в Україні планують відновити авіаперевезення. У то й же час аеропорт «Львів» вже готовий до відновлення польотів.

До цього, через поширення коронавірусу у Європі почали масово скасовувати авіарейси. Україна повністю зупинила своє пасажирське авіаперевезення із 28 березня. Сьогодні захворюваність у ЄС пішла на спад і карантинні обмеження на польоти починають знімати.