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Аеропорт «Бориспіль» відновлює роботу

Андрій Котенський

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Аеропорт «Бориспіль» розпочинає роботу з 15 червня та планує проводити 15 рейсів у день. Про це на прес-конференції заявив директор аеропорту Павло Рябікін, пише Економічна правда.

 

«З понеділка в аеропорту у планах 15 регулярних рейсів. Але чи будуть вони виконуватися – сказати складно. Тому що компанії, які почали продаж квитків, не бачать великого попиту, тому я не можу виключати того, що деякі авіакомпанії будуть скасовувати заплановані рейси», – зазначив Рябікін.

Як повідомляв Львівський портал, на позачерговому засіданні 12 червня уряд дозволив з 15 червня в’їзд іноземців в Україну. Цього ж дня в Україні планують відновити авіаперевезення. У то й же час аеропорт «Львів» вже готовий до відновлення польотів.

До цього, через поширення коронавірусу у Європі почали масово скасовувати авіарейси. Україна повністю зупинила своє пасажирське авіаперевезення із 28 березня. Сьогодні захворюваність у ЄС пішла на спад і карантинні обмеження на польоти починають знімати.

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