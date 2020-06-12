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Туреччина, Британія, США та Албанія. Українцям з 15 червня дозволили літати закордон

Соломія Головіна

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Українці з 15 червня зможуть зможуть подорожувати до Туреччини, Великої Британії, США та Албанії. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій.

 

За його словами, із 15 червня українців готові примати: Албанія, США – без обмежень на кордоні; Велика Британія – з дотриманням карантину 14 днів; Туреччина – без обмежень на кордоні та тестуванням по прибуттю.

Вже з 27 червня українці зможуть відвідати Туніс – з тестуванням після прибуття.

«Буде розглянута можливість відкриття кордонів після покращення епідемічної ситуації в Україні: Кіпр, Чорногорія, Грузія, Греція – з 1 липня», – написав Владислав Криклій.

Як повідомляв Львівський портал, на позачерговому засіданні 12 червня уряд дозволив з 15 червня в’їзд іноземців в Україну.

Нагадаємо, з 15 червня в Україні планують відновити авіаперевезення. Як відомо міжнародні пасажирські авіаперевезення в Україні планують відновлювати із 15 червня. Аеропорт «Львів» вже готовий до відновлення польотів.

До цього, через поширення коронавірусу у Європі почали масово скасовувати авіарейси. Україна повністю зупинила своє пасажирське авіаперевезення із 28 березня. Сьогодні захворюваність у ЄС пішла на спад і карантинні обмеження на польоти починають знімати.

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