На Львівщині знову оголосили штормове попередження

Мешканців Львівської області попереджають про суттєве погіршення погоди. 13 червня у Львові та області прогнозують сильні дощі та подекуди град. Про це Львівському порталу повідомили у департаменті цивільного захисту Львівської ОДА.

13 червня територію Львівської області накриють грози. Вночі та вранці подекуди туман видимістю 200 – 500 м. Вдень прогнозують сильні дощі, пориви північного вітру та шквали 17 – 22 м/с, місцями град.

У Львівському гідометцентрі попереджають про ІI рівень небезпечності (помаранчевий).

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В другiй половинi дня 13 червня та впродовж 14 червня на рiчках басейнів Сяну, Днiстра очiкується поновлення пiдйому рівнів води на 0,5 – 1,5 м, на окремих ділянках до 2 м над рiвнями 12 червня.

У мiсцях випадiння сильних дощів – формування значного мiсцевого та схилового стоку, в горах можливе утворення окремих селiв. Місцями вихід води на заплаву, можливе початкове затоплення с/г угідь, об’єктів прирічкової інфраструктури.

Нагадаємо, 11 червня Львовом та областю пройшов потужний буревій. Лише за дві години випало 25% місячної норми опадів. Негода за цей час встигла наробити біди. Зокрема, через буревій впало 72 дерева. Зокрема, в парку на Високому замку буревій повалив 50 дерев. Також стихія знеструмила 190 населених пунктів на Львівщині.

Як негода валила дерева і затоплювала вулиці міста, можна подивитися тут.

Також через буревій у Брюховичах дерево вбило молоду жінку.