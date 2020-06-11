Негода у Львові: повалені дерева та затоплені вулиці

У четвер, 11 червня, Львовом пройшла сильна злива, яка затопила чимало вулиць міста, а сильний вітер повалив дерева. Відтак мешканці публікують у соціальних мережах фото наслідків негоди, передає Львівський портал.

Сьогодні вулицями Львова потужна слива, яка буквально за 20 хв. встигла затопити вулиці та повалити дерева.

Зокрема, негода повалила на вулиці Ряшівській, на Науковій, на Б. Хмельницького, поблизу ТРЦ «Ашан» на проспекті Чорновола,на трасі Львів-Шегині.

Posted by Igor Zinkevych on Thursday, June 11, 2020

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Posted by Igor Zinkevych on Thursday, June 11, 2020

Доповнюється…

Фото: Патрульна поліція, Варта-1, соціальні мережі

Відео: Ігор Зінкевич