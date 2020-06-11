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У Брюховичах дерево вбило молоду жінку

Андрій Котенський

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У четвер, 11 червня, у Брюховичах дерево забило молоду жінку. Про це Львівському порталу повідомили у Брюховицькій селищній раді.

 

Інцидент стався під час негоди на подвір’ї приватного дачного будинку на вул. Макаренка.

«Дерево впало на жінку, яка в той час знаходилася у будинку. Вона померла на місці. Зараз на місці події працюють рятувальники та лікарі швидкої допомоги. Інших постраждалих немає», – вказано у повідомленні.

За даними координатора Варти 1 Ігоря Зінкевича, загиблій було 28 років.

Раніше Львівський портал повідомляв, що буревій у Львові повалив 34 дерева та пошкодив 21 дах.

Через обрив мережі у Львові не курсує електротранспорт. Як негода валила дерева і затоплювала вулиці міста, можна подивитися тут.

Фото: Брюховицька селищна рада

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