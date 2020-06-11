Через обрив мережі у Львові не курсує електротранспорт

Через обрив мережі електротранспорт не курсуватиме протягом найближчих кількох годин. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міськради.

За інформацією ЛКП «Львівелектротранс», через негоду весь електротранспорт не курсує. Також диспетчерська служба підприємства фіксує пошкодження на трамвайних і тролейбусних мережах.

Зокрема, обрив електромережі зафіксовано на вул. Підвальна, вул. Б. Хмельницького (район Підзамче), вул. Коновальця, вул. Торф’яна. На місце пошкоджень виїхали ремонтні бригади.

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