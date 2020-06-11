Буревій у Львові повалив 34 дерева та пошкодив 21 дах

Станом на 19.30 год у місті Львові повалено 34 дерева, виявлено 9 локацій підтоплень, пошкоджено 21 дах. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міськради.

Як повідомили в департаменті житлового господарства та інфраструктури, через сильний вітер та буревій повалено 34 дерева, з них 5 — впали на автомобілі: на вул Парковій, Листопадового Чину, Райніса, Мазепи, Чернігівській.

Загалом у галицькому районі впало 6 дерев, з них 2 — на автомобілі, у Франківському — 2 дерева, у Залізничному — 3 дерева, у Шевченківському — 11 дерев, з яких 2 — на автомобілі, у Личаківському районі – 10 дерева, з них одне впало на авто, у Сихівському районі – 2 дерева.

Виявлено 9 локацій підтоплень, але вода вже за цими адресами сходить: вул. Джерельна, Саксаганського, Стуса, Менцинського, пр. Чорновола, Торф`яна, Костя Левицького, Зелена, Личаківська, пр. Червоної Калини, Батальна.

За 3 адресами пошкоджені лінії ЛКП «Львівелектротранс» — вул. Винниченка, 18, Коновальця, 70, Б. Хмельницького, 40.

За 10 адресами пошкоджені лінії ЛКП «Львівсвітло»: вул. Б. Хмельницького, Стрийська, 88, Старознесенська, Городинська, Рєпіна, Мазепи.

Зафіксовано протікання дахів за 21 адресою, з них: 11 — у Франківському районі, 5 — у Залізничному, 5 — у Сихівському районі.

Також відомо, про підтоплення підвалів: у Галицькому районі — 2, у Франківському — 4, у Шевченківському — 6.

По усіх адресах зараз працюють комунальні служби та ліквідовують наслідки негоди.

Мешканців просять про усі випадки надзвичайних ситуацій повідомляти на «Гарячу лінію міста» за тел. 1580 для оперативного реагування та скерування відповідних комунальних служб.

Як негода у Львові валила дерева і затоплювала вулиці можна подивитися тут.