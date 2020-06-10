Wizz Air планує виконувати рейси до Чехії зі Львова

Угорська авіакомпанія Wizz Air планує літати з Києва та Львова в чеське місто Пардубіце. Про це пише Європейська правда з посиланням на чеське видання Zdopravy.

На початку червня Wizz Air подав заявку до Міністерства транспорту Чехії на виконання щоденних рейсів зі Львова в Пардубіце. В березні компанія вже отримала дозвіл на виконання рейсів в Пардубіце із Києва, але поки не розпочинала польоти.

«Авіаперевізник має можливість розпочати діяльність за певним маршрутом протягом шести місяців після прийняття рішення про надання прав на діяльність, та набрання ним законної сили, тобто до вересня цього року», – заявив прессекретар Міністерства транспорту Франтишек Джемелка.

Також зазначається, що керівництво аеропорту Пардубіце заявило на засіданні міської ради, що веде переговори з Wizz Air. Для аеропорту, який не мав достатнього трафіку навіть під час пікового буму, прихід відомого перевізника може бути хорошим економічним стимулом.

Наразі Wizz Air літає тільки із Праги. Місто Пардубіце розташоване на сході Чехії, за 96 км від чеської столиці.

Як повідомляв Львівський портал, уряд прийняв рішення відновити внутрішні пасажирські авіаперевезення з 5 червня.

Як відомо міжнародні пасажирські авіаперевезення в Україні планують відновлювати із 15 червня. Аеропорт «Львів» вже готовий до відновлення польотів.

До цього, через поширення коронавірусу у Європі почали масово скасовувати авіарейси. Україна повністю зупинила своє пасажирське авіаперевезення із 28 березня. Сьогодні захворюваність у ЄС пішла на спад і карантинні обмеження на польоти починають знімати.