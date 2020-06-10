Львівщина потрапила у трійку лідерів за кількістю е-направлень від лікарів

Львівщина посіла третє місце в Україні за кількістю електронних направлень, які виписали сімейні лікарі своїм пацієнтам. За два місяці мешканці області отримали 45 000 е-скерувань до вузькопрофільних спеціалістів. Про це Львівському порталу повідомили у Нацслужбі здоров’я України.

З 1 квітня, відколи в Україні стартував другий етап медичної реформи, ведення медзаписів в електронній системі охорони здоров’я є обов’язковим. Відтак за два місяці 489 000 пацієнтів отримали від лікарів понад 888 000 е-направлень до вузькопрофільних спеціалістів, 858 000 із яких – за Програмою медичних гарантій.

«Електронне направлення потрібне пацієнту для того, аби отримати безоплатні медичні послуги, які йому гарантує Програма медичних гарантій. Пацієнт може вільно обирати медичний заклад, в якому проходити обстеження чи лікування, незалежно від місця реєстрації. Електронні направлення виписує лікар первинки, або лікуючий лікар закладів, які надають спеціалізовану медичну допомогу», – пояснюють у Нацслужбі здоров’я.

74% виписаних е-скерувань – це направлення на консультації, 12% – направлення на візуалізацію, 6,5 % – на лабораторну діагностику, 3% – на госпіталізацію, 1% – на лікувально-діагностичну процедуру, 0,44% – на хірургічну процедуру.

Понад 202 000, або 24% е-направлень, за Програмою медичних гарантій вже виконано, з них майже 6% становлять ургентні направлення.

Трійка регіонів-лідерів за кількістю пацієнтів з е-направленнями виглядає так: Київ – 85 000 пацієнтів, Харківська область – 51 000 та Львівська область – 45 000.

«Відкриті дані розширюють можливості для аналізу. Це важливо для медичного закладу будь-якої форми власності, який прагне розвиватись та управляти якістю надання медичних послуг. Наприклад, я за два місяці видав 19 електронних направлень для своїх пацієнтів. З них вісім – на консультації, зокрема п’ять до гінеколога. Ще чотири направлення було на УЗД. Почав замислюватись над тим, аби запросити лікаря-гінеколога до співпраці у наш приватний заклад. У найближчих планах – навчитись проведенню УЗД, щоб проводити обстеження самостійно», – зауважив лікар-ФОП зі Львова Ігор Заставний.

Як писав Львівський портал, із 1 квітня в Україні стартував другий етап медичної реформи, який охопив лікарні всіх рівнів і медичні центри. Тепер Нацслужба здоров’я (НСЗУ) почала платити конкретній лікарні за визначені послуги, надані пацієнтам, тобто гроші «пішли» за пацієнтом, як це вже є у поліклініках та амбулаторіях.

При цьому українці більше не є прив’язаними до конкретної лікарні, вони можуть самостійно обирати медзаклад, де захочуть зробити операцію чи пройти консультацію у вузькопрофільного спеціаліста. Пацієнт отримує гарантований перелік послуг, які будуть безкоштовними. Про всі деталі другого етапу медреформи та нюанси, які має знати кожен, читайте у статті «Безкоштовні пологи, лікування інфаркту та інсульту: все, що треба знати пацієнтам».

За перший місяць нового фінансування лікарні Львівщини отримали 300 млн грн. Область стала третьою в Україні, якій перерахували одну з найбільших сум на лікування пацієнтів.