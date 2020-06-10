Кабмін опублікував перспективний план Львівської області

Кабінет міністрів України оприлюднив розпорядження про затвердження перспективного плану формування територій громад Львівської області. Про це йдеться на сайті Кабміну.

Перспективний план Львівської області уряд затвердив ще 27 травня. Загалом на Львівщині передбачено 73 об’єднані територіальні громади.

Зокрема, до Львівської ОТГ увійшли 18 населених пунктів. Серед них такі громади: Львівська, Брюховицька, Винниківська, Грибовицька (Жовківський район) Грядівська (Жовківський район), Дублянська (Жовківський район), Зашківська (Жовківський район), Лисиничівська (Пустомитівський район), Малехівська (Жовківський район), Рудненська, Рясне-Руська (Яворівський район).

Натисніть на зображення для його збільшення

Детальніше із перспективним планом Львівщини можна ознайомитися за посиланням.

Зазначимо, на останній сесії Львівської обласної ради депутати звернулися до президента та Верховної Ради України з приводу недосконалості затвердженого перспективного плану формування територій громад Львівської області.

Як відомо, 27 травня під час засідання Кабміну погодили перспективний план Львівської області, а також уряд «дав добро» на створення Львівської ОТГ в контексті об’єднання Львова майже з 20 сусідніми населеними пунктами.

Нагадаємо, що у січні міська рада звернулась до Верховної Ради, Кабміну та Львівської ОДА з пропозицією об’єднати Львів із 20 сусідніми містами та селами.

Влада Львова висловила сподівання, що після рішення уряду щодо ОТГ, Львів матиме 50 тисяч нових мешканців та розширить територію міста вдвічі.

Після погодження Кабміном перспективного плану області мешканці громад почали влаштовувати масові протести. Зокрема, 1 червня невдоволені жителі масово перекривали дороги через приєднання до Львівської ОТГ. Також обурені представники громад прийшли 2 червня під стіни ЛОР.