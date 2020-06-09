МОЗ послабило вимоги до роботи ринків

Міністерство охорони здоров’я України пом’якшило протиепідемічні норми роботи ринків під час карантину. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

«Пом’якшили протиепідемічні норми роботи ринків в умовах карантину. Пом’якшення – не означає скасування. Без дотримання цих правил вихід із карантину може затягнутись», – зауважив Віктор Ляшко.

Він опублікував постанову головного державного санітарного лікаря щодо організації торгівлі на ринках під час карантину від 6 червня. У ній залишилися такі ключові правила:

допуск працівників на ринок після термоскринінгу;

на вході до ринку повинні бути облаштовані місця для обробки рук антисептиками;

1 відвідувач на 10 квадратних метрів площі ринку;

допуск на ринок лише в захисній масці;

проведення дезінфекції поверхонь;

інформація про профілактику COVID-19 повинна бути розміщена на видних місцях.

Як пише УП, у тексті постанови тепер немає вимог щодо відстані між робочими місцями продавців не менше 3 метрів та щодо захисних екранів між продавцями і покупцями, які були присутні у попередніх нормах.

Також у нових нормах обов’язковий термоскринінг при вході на ринок передбачений лише для працівників, а не для відвідувачів, як було раніше.

Як писав Львівський портал, через поширення коронавірусу продуктові ринки у Львові закрили 18 квітня. Виключенням зробили лише оптовий ринок «Шувар». На Львівщині роботу продуктових ринків заборонили трохи раніше – з 15 квітня.

Закриття продуктових ринків у Львові підприємці назвали дискримінацією на користь супермаркетів.

Наприкінці квітня уряд прийняв постанову, якою дозволив усім продовольчим ринкам відновити свою роботу, але при цьому дотримуватись встановлених санітарних норм. Тож ринкам Львова дозволили відновити свою роботу з 1 травня.

МОЗ та Мінекономрозвитку розробили нові критерії роботи продуктових ринків та алгоритм контролю.