Це дискримінація на користь супермаркетів, – підприємці про закриття ринків у Львові

Підприємці, які працюють на ринках Львова, вважають, що їхнє закриття є дискримінацією на користь супермаркетів. Про це сьогодні, 28 квітня, під час позачергової сесії Львівської міськради заявив представник ринку «Княжий» Сергій Корняков, передає кореспондент Львівський портал.

Сергій Корняков наголосив, що закриття всіх ринків у Львові є дискримінацією, а таким рішенням мерія потурає великим супермаркетам.

За його словами, підприємці, які торгують на ринках, залишились без засобів до існування, адже не мають де збувати свою продукцію. Тому представники всіх ринків міста просять дозволити їм працювати знову.

«Від імені всіх ринків Львова звертаюся з проханням відновити нашу роботу, адже дуже багато підприємців зараз залишились без роботи, не мають змоги прогодувати себе. Люди, які виростили продукцію, не мають де її збувати, вони є в паніці. Це якісь подвійні стандарти: дозволяють роботу супермаркетів, де є скупчення людей на метр квадратний у закритому приміщенні, а ринки мають більші площі, наприклад, площа ринку «Княжий» (вул. Володимира Великого, – ред) – 0,5 га. І туди теж впускали не більше 10 людей. Більше того, ринки є на відкритому просторі, тобто є свіже повітря, мікроби не так розмножуються, як у закритому приміщенні супермаркету», – сказав Сергій Корняков.

Водночас він зауважив, що ринки готові строго дотримуватись санітарних норм і встановлених «коронавірусних правил»: впускати по 10 покупців, вимірювати людям температуру, встановити антисептики, проводити ретельну санітарну обробку території.

Своєю чергою депутати погодились, що ринки у Львові варто відкрити за умови строгого дотримання санітарних норм. Вони скерують відповідне звернення до комісії ТЕБ і НС, яка, власне, й приймає рішення щодо роботи ринків.

Нагадаємо, через поширення коронавірусу всі ринки Львова закрили з 18 квітня. Винятком є лише оптовий «Шувар», який працює і надалі. Роботу продуктових ринків на території Львівщини заборонили трохи раніше – з 15 квітня.

Нещодавно МОЗ і Мінекономрозвитку розробили нові критерії роботи продуктових ринків та алгоритм контролю. Тому найближчим часом уряд може дозволити, аби деякі ринки знову запрацювали.

Додамо, що під час коронавірусного карантину ринки Львова повинні дотримуватись жорстких правил: не впускати на територію одночасно більше 10 покупців, розділити вхід та вихід, стежити за тим, чи вдягнені працівники і відвідувачі у маски або респіратори, а також проводити дезінфекцію.